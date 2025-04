Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: FC Hardt scheitert nach Elfmeterkrimi

Eine starke Vorstellung des FC Hardt, vor allem in der ersten Halbzeit, wurde nicht belohnt, kam im Elfmeterschießen das unglückliche Aus im Bezirkspokal gegen den VfL Mühlheim. Der SV Seitingen-Oberflacht (Kreisliga A) warf nach 0:2-Rückstand den FC Grosselfingen aus Pokalwettbewerb. Die SG Schramberg/Sulgen scheiterte an der SpVgg Trossingen.

Nach dem SV Winzeln am Dienstag haben am Donnerstag drei weitere Clubs das Halbfinal-Ticket gebucht: VfL Mühlheim, SpVgg Trossingen und als einziger A-Ligist, überraschend der SV Seitingen-Oberflacht, hoffen auf die Final-Teilnahme des neuen Bezirks Schwarzwald/Zollern am Donnerstag, 19. Juni (16 Uhr, Austragungsort noch offen).

Somit sind im Viertelfinale mit dem SV Rangendingen (2023/24) und der SG 08 Schramberg/Sulgen (2023) beide letzt- und vorletztjährigen Pokalsieger aus Zollern und dem Schwarzwald ausgeschieden.

Aus dem Zollern-Alb-Kreis ist kein Team mehr im Semifinale vertreten. Der Kreis Tuttlingen ist mit drei Teams stark vertreten, wobei Trossingen seinen Titel noch verteidigen kann. FC Hardt – VfL Mühlheim 0:0, 7:8 nach Elfmeterschießen. Bittere Niederlage für den FC Hardt nach einer bärenstarken ersten Halbzeit Dabei verpassten die spielbestimmenden Gastgeber gleich dreimal die mögliche Führung.

Pechvogel Schondelmaier

Pechvogel war Thomas Schondelmaier. In der 5. Minute schoss er aus 35 Metern an die Querlatte. Kurze Zeit später parierte VfL-Schlussmann Jannik Eiberle einen gefährlichen Flachschuss (18.) des FCH-Torjägers. Und wieder nur zwei Minuten später versuchte es Schondelmaier erneut mit einem Fernschuss aus gut 30 Metern und verfehlte nur knapp das Ziel (20.).

Dies sollte sich im weiteren Verlauf rächen. Hardt konnte seine Angriffe und Abschlüsse in den zweiten 45 Minuten nicht zur Führung ummünzen. Die Ettenberger retteten sich über die Nachspielzeit ins Elfmeterschießen. Dort gab es 16 Versuche. Die ersten 14 wurden jeweils verwandelt, ehe der FCH scheiterte und Robin Dilger vom VfL Mühlheim den entscheidenden verwandelte. Elfmeter: Für Hardt verwandelten Nino Eisensteck, Marc Haberstroh, Nico Haberstroh, Lukas Müller, Stefan Gaus, Fabian Klausmann, Robin Bösinger. Für Mühlheim trafen: Niklas Oertel, Sören Lurz, Lukas Kalmbach, Philipp Wolf, Guiseppe Mazzola, Robin Schad, Jonas Kirchner, Robin Dilger.

Schiedsrichter: Eric Müller (Bösingen). Zuschauer: 150.

A-Ligist überrascht

Der SV Seitingen-Oberflacht wirft nach Rückstand den FC Grosselfingen aus Pokalwettbewerb. Die SG Schramberg/Sulgen scheitert an der SpVgg Trossingen.

SV Seitingen-Oberflacht – FC Grosselfingen 4:2 (2:2). Was für ein Pokalspiel mit dicker Überraschung. Der gastgebende A2-Ligist wurde zunächst kalt erwischt und lag nach einer Viertelstunde 0:2 zurück. Alles sah nach einem Favoritensieg aus.

Der verpasste den dritten Treffer zur Vorentscheidung, verlor der FCG seine Linie und der SVSO startete noch vor der Pause eine fulminante Aufholjagd. Und es kam nach dem Seitenwechsel noch besser: Torjäger Nico Stiller avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner des Außenseiters.

Anfangsnervosität abgelegt

Dessen am Saisonende scheidender Trainer Samuel Witzig (wird Trainer beim Landesligisten SC 04 Tuttlingen) freut sich über den Coup: „Wir waren am Anfang zu nervös. Nach dem 0:2 haben wir einen ruhigeren Spielaufbau hinbekommen. Mit dem 1:2 witterten wir Morgenluft. In der zweiten Hälfte haben wir eine Top-Leistung abgeliefert, die Pässe wurden genauer und wir brachten trotz acht Minuten Nachspielzeit die Partie nach Hause.“ Bitter für FCG-Trainer Fabio Pflumm und seine Jungs: Wie schon in der Liga vor 14 Tagen in Trossingen wurde eine 2:0-Führung verspielt.

Tore: 0:1 Andreas Liss (9./nach langem Einwurf), 0:2 Lukas Schwabenthan (15./Steckpass von der rechten Seite), 1:2 Leon Schrödinger (36./Weitschuss), 2:2 Stephan Paulsen (45.), 3:2 Nico Stiller (59./Kopfball nach Freistoß-Flanke), 4:2 Nico Stiller (80./schöner Spielzug). Schiedsrichter: Imer Idrizi (Tuttlingen). Zuschauer: 300. SG Schramberg/Sulgen – SpVgg 06 Trossingen 1:2 (1:0). Aus ist der Traum für die Talstädter von einer Finalauflage 2023 im Halbfinale in Winzeln. In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten hatten die Gäste in der Nachspielzeit das bessere Ende für sich und kamen zum glücklichen Sieg vor der Lotterie Elfmeterschießen.

Torhüterduell

Gästetrainer John Müller resümierte: „Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend. Es war ein Torhüterduell der beiden besten Keeper der Liga. Ion Radu hat für Schramberg zweimal überragend gehalten von Kamran Yahyaijan und Denis Ruks bei einem Schlenzer. Wir hätten daher früher in Führung gehen können. Schramberg hatte die Chance zum 2:0. Wir sind jedoch nie verzweifelt und haben mit Kampfgeist das Spiel gedreht. das Siegtor war ein Strahl in den Winkel.“ Tore: 1:0 Flavius Oprea (43./erläuft Rückpass zum Torhüter), 1:1 Denis Ruks (57./nach Kombination), 1:2 Mark Stegmann (90.+2/Traumtor aus 25 Metern in den Winkel).

Schiedsrichter: Benjamin Kammerer (Bösingen). Zuschauer: 120.

Bezirkspokal

Halbfinalspiele Männer: SV Winzeln – SpVgg. 06 Trossingen, SV Seitingen-Oberflacht – VfL Mühlheim. Termine 30. April/1. Mai.

Halbfinale Frauen: Ostersamstag, 17 Uhr: SG Frommern II/Laufen – SC 04 Tuttlingen (in Laufen), SpVgg Aldingen – SG Stetten/Hechingen. Finale ist am 19. Juni um 13.30 Uhr vor dem Endspiel der Männer (Spielort noch offen).