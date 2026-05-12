Bezirkspokal Schwarzwald: Halbfinale der Männer und Frauen – Wer löst das Final-Ticket?

Am Mittwochabend werden die vier Final-Tickets bei den Männern und Frauen für die Bezirkspokal-Endspiele am 4. Juni (Fronleichnam) beim FC Königsfeld vergeben.
In beiden Endspielen um den Bezirkspokal Schwarzwald ist möglich, dass je zwei Teams aus Marbach und Schönwald das Endspiel erreichen. „In jedem Fall sind die Konstellationen, dass bei allen acht Mannschaften, so sie ins Endspiel kommen, mit vielen Zuschauern zu rechnen sein wird“, freut sich der Bezirksvorsitzende Peter Becker auf die beiden Highlight-Partien. „Es lohnt sich ins Endspiel zu kommen, weil der Rahmen und die Kulisse bei beiden Begegnungen Jahr für Jahr beeindruckend sind.“