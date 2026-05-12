Bezirkspokal Schwarzwald: Halbfinale der Männer und Frauen – Wer löst das Final-Ticket?

Am Mittwochabend werden die vier Final-Tickets bei den Männern und Frauen für die Bezirkspokal-Endspiele am 4. Juni (Fronleichnam) beim FC Königsfeld vergeben.

In beiden Endspielen um den Bezirkspokal Schwarzwald ist möglich, dass je zwei Teams aus Marbach und Schönwald das Endspiel erreichen. „In jedem Fall sind die Konstellationen, dass bei allen acht Mannschaften, so sie ins Endspiel kommen, mit vielen Zuschauern zu rechnen sein wird“, freut sich der Bezirksvorsitzende Peter Becker auf die beiden Highlight-Partien. „Es lohnt sich ins Endspiel zu kommen, weil der Rahmen und die Kulisse bei beiden Begegnungen Jahr für Jahr beeindruckend sind.“

Halbfinale, Männer SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – FC Kappel (Mittwoch, 19.00 Uhr in Schonach). Für die Unioner geht es noch um den Klassenerhalt in der Liga, „weswegen wir natürlich derzeit einige knifflige Aufgaben vor der Brust haben“, weiß Trainer Mario Ketterer. „Zuletzt haben wir in Dauchingen nicht gut gespielt. Daher wollen wir nun gegen Kappel eine bessere Leistung abrufen. Pokalspiele sind nie ein Selbstläufer, wir werden konzentriert ins Spiel gehen“, rechnet er mit heftiger Gegenwehr des A1-Ligisten. Ketterer kann Pokal, war selbst mit dem FC 08 Villingen SBFV-Cupsieger und Finaltorschütze, nach einem weiteren Pokalsieg traf er sogar im DFB-Pokal gegen Schalke 04 per Kopf.

Unsere Empfehlung für Sie Finale am Vatertag Schwarzwälder Nachwuchs kämpft um den Bezirkspokal Highlight am Vatertag: Vier Finalspiele an einem Tag stehen in Neustadt auf dem Programm.

„Wir sind der Außenseiter und werden schauen, was im Spiel für uns möglich ist und sich ergibt“, geht Kappels Spielertrainer Kevin Kitiratschky entspannt in die Partie. Er hat als Spieler vor sieben Jahren mit dem SV Seedorf schon einmal den Pokal im alten WFV-Bezirk Schwarzwald gewonnen.

SG Marbach/Rietheim – SG Riedöschingen/Hondingen (Mittwoch, 19 Uhr in Marbach). In der Liga gab es am 3. Mai erst ein 1:1 in Hondingen, in der Vorrunde siegte MaRie mit 3:0. In der Tabelle trennen die beiden neun Punkte (39:30) zwischen Platz sechs und zehn – mit dem feinen Unterschied: „Wir wollen natürlich in erster Linie den Klassenerhalt und schauen von Spiel zu Spiel“, würde sich Joshua Berrer natürlich über den Finaleinzug freuen.

Halbfinale, Frauen

Hier ist der Bezirksliga-Tabellenführer Marbach/Dürrheim II (14 Spiele unbesiegt, 13 Siege) der große Favorit. Allerdings sind die anderen drei Teams in ihrer Historie schon sehr oft im Finale gestanden und haben den Pokal mehrfach gewonnen.

Die Spiele: SG Marbach/Dürrheim II – FV Tennenbronn (Mittwoch, 19 Uhr in Bad Dürrheim), SG Schönwald-Triberg – SG Niedereschach/Kappel (Mittwoch, 19 Uhr in Schönwald).