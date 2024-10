1 Manuel Hilser (weißes Trikot) stand mit dem FV Tennenbronn schon sechs Mal im Finale. Der FVT ist wieder ein Endspiel-Kandidat – wie auch Andreas Albicker (rechts) und Frederick Edbauer (links) mit dem starken SV Aasen. Foto: Holger Rohde

Im Achtelfinale des Bezirkspokals trifft der FV Tennenbronn auf die SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach. Mit dem SV Aasen und dem FC 07 Furtwangen duellieren sich außerdem zwei Bezirksliga-Topteams.









Link kopiert



Bezirkspokal SBFV-Schwarzwald, 3. Runde (Achtelfinale), Mittwoch 19 Uhr: In der Runde der letzten 16 mischen am Mittwochabend in den sieben Partien (eine wurde verlegt) noch sechs Bezirksligisten, sieben Kreisliga A-Teams und zwei B-Ligisten mit.