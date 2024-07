1 Mister Bezirkspokal und Rekordmann: Manuel Hilser (am Ball) stand in den letzten zehn Jahren mit dem FV Tennenbronn sechsmal ins Endspiel und gewann dreimal den Cup. Foto: Holger Rohde

Bezirkspokal startet am Wochenende 17./18. August. 13 Clubs genießen ein Freilos in der ersten Runde.









Link kopiert



Der in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordene Bezirkspokal der Herren startet in dieser Spielrunde 2024/25 am Wochenende 17. und 18. August mit der 1. Hauptrunde. Dabei werden 38 Mannschaften dann 19 Tickets für die 2. Runde ausspielen. Um dort auf 32 Mannschaften zu kommen, haben 13 Vereine in der ersten Runde ein Freilos.