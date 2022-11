2 Dogukan Süzgec macht in 90. Minute mit dem 5:3 für Freudenstadt den Sack zu. Foto: Wagner

Zu einer wirklichen Pokalüberraschung kam es im Achtelfinale nicht, allerdings erlebten die Zuschauer in Freudenstadt ein Wechselbad der Gefühle.















Link kopiert

SV Wittlensweiler – VfR Sulz 0:4 (0:1). "Die Sulzer waren haushoher Favorit und dieser Rolle sind sie auch gerecht geworden", sagte Wittlensweilers Trainer Oliver Dürr nach der Partie mit Respekt für den Gegner. Nach knapper 0:1-Pausenführung wurde in Hälfte zwei der Klassenunterschied zwischen den Teams deutlich und Sulz sicherte sich verdient das Weiterkommen. Tore: 0:1 Florian Kreth (17.), 0:2 Jonathan Siegel (57.), 0:3 Maurice Fadda (56.), 0:4 Felix Haible (62.).

SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen – SG Ahldorf-Mühlen 1:3 (0:2). Die erste Halbzeit zeigte sich eher ausgelichen. Allerdings waren die Gäste vor dem Tor effektiver, während der Gastgeber gleich mehrere Chancen liegen ließ. Nach Wiederanpfiff hätte Ahldorf-Mühlen mit zwei drei Großchancen den Sack gleich zumachen können, allerdings hielt Matthias Bronner sein Team mit starken Paraden im Spiel. Nach dem Anschlusstreffer wurde es in Rohrdorf noch mal spannend. Die Heimmannschaft hatte den Ausgleich auf dem Fuß, allerdings war es dann das Gästeteam, das nach einem Konter zum 1:3 den Sieg eintütete. Tore: 0:1 Tobias Schmollinger (4.), 0:2 Raphael Hopf (40.), 1:2 Harun Türkoglu (63.), 1:3 Moritz Lehmann (82.). SV Mitteltal-Obertal – SV Gündringen 1:3 (0:2). Der SV Gündringen bleibt weiterhin nicht unbedingt ein Lieblingsgegner für die Murgtäler. Auch im Bezirkspokal waren die Gündringer eine zu hohe Hürde für das Team von Sven Schröder. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit zwei Toren in Führung und das völlig verdient. Mitteltal-Obertals starker Keeper Johannes Günter konnte dabei mehrfach seine Klasse unter Beweis stellen und hatte bei den beiden Gegentoren keine Abwehrchance. Sportlich fair war, dass Gündringens Kapitän Marvin Kiefer einen vom Schiedsrichter zu Unrecht gegebenen Strafstoß nach Rückfrage als falsch bewertete und der Schiedsrichter diesen zurücknahm. Auch nach der Pause gerieten die Gäste nicht mehr in Bedrängnis, da Kiefer mit einem tollen Fernschuss für die Vorentscheidung sorgte. Die Gastgeber kamen zwar durch den Treffer von Nico Göcks zum 1:3 etwas heran, doch zu mehr sollte es aber an diesem Tag nicht reichen. Tore: 0:1, 0:3 Marvin Kiefer (35.,60.), 0:2 Lukas Kiefer (42.), 1:3 Nico Göcks (69.).VfR Klosterreichenbach – SG Talheim 2:0 (0:0). Als einzige Mannschaft aus dem Murgtal hat der VfR Klosterreichenbach den Viertelfinalzug realisiert. Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an und die Gastgeber dominierten bereits Halbzeit eins und kamen zu einigen guten Tormöglichkeiten. Talheims Torhüter Torben Renz konnte sich mehrmals auszeichnen und verhinderte einen Rückstand der Gäste. Nach der Pause sah Talheims Torhüter aber beim überfälligen Führungstreffer der Gastgeber sehr unglücklich aus. Der VfR blieb am Drücker und Pascal Fischer sorgte mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball für die Entscheidung. Der Sieg der Murgtäler war am Ende hochverdient. Tore: 1:0 Melvin Vonbach (52.), 2:0 Pascal Fischer (73.).Spvgg Freudenstadt – SV Baiersbronn 5:3 (2:0). Die Spvgg Freudenstadt hat sich in einem kurzweiligen Spiel gegen den Lokalrivalen aus Baiersbronn am Ende doch durchgesetzt. Dabei waren die Gäste nicht unbedingt das schwächere Team. Das Spiel bot für beide Mannschaften ein Wechselbad der Gefühle. Zur Pause lagen die Gastgeber etwas schmeichelhaft mit zwei Toren in Führung und profitierten bei beiden Treffern von groben Schnitzern der Murgtäler. Beim Führungstreffer unterlief Baiersbronns junger Keeper Maik Gaiser den Flankenball und Matthias Weimer netzte ein. Kurz danach leisteten sich die Gäste einen bösen Fehlpass am eigenen Strafraum und Freudenstadts Alieu Camara war zur Stelle. Baiersbronn verzeichnete sogar die größeren Spielanteile und kam auch zu guten Tormöglichkeiten, zeigte sich aber vor dem Freudenstädter Tor nicht kaltschnäuzig genug. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste wie verwandelt. Bruno Ribeiro traf mit seinem platzierten Distanzschuss in der 56. Minute zum 1:2 und Baiersbronns Spielertrainer Sebastian Braun ließ nur wenige Minuten später aus ähnlicher Position den Ausgleichstreffer folgen. Die Baiersbronner spielten mit deutlich mehr Elan nach vorne und die Gastgeber mussten kurze Zeit später die nächste bittere Pille schlucken. Im Nachsetzen brachte Lukas Finkbeiner die Gäste (76.) sogar in Führung. Nun nahm die Partie eine erneute Wendung. Nach Vorarbeit von Patrick Ostojic nahm Dogukan Süzgec den Ball geschickt an und erzielte den Ausgleichstreffer. In der 79. Minute führte ein überfallartiger Angriff der Spielvereinigung zur neuerlichen Führung. Am Ende lenkte ein Baiersbronner die scharfe Hereingabe eines Freudenstädter Spielers über die eigene Linie. Den Schlusspunkt besorgte Dogukan Süzgec zum Endstand von 5:3. Tore: 1:0 Matthias Weimer (4.), 2:0 Alieu Camara (16.), 1:2 Bruno Ribeiro (56.), 2:2 Sebastian Braun (59.), 2:3 Lukas Gaiser (66.), 3:3, 5:3 Dogukan Süzgec (72., 90.), 4:3 ET (79.).

TSF Dornhan – SG Vöhringen 2:1 (1:0). Die TSF Dornhan sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, haben aber nur eine Halbzeit gegen den Ligakonkurrenten aus Vöhringen überzeugen können. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber dank eines sehenswerten Drop-Kick-Treffers von Marius Helmke (21.) in Führung. Die Gastgeber dominierten die ersten 45 Minuten und hätten deutlich höher führen müssen. Nach der Pause fiel das schnelle 2:0, durch den verwandelten Strafstoß von Maximilian Wagner. Danach folgte ein Bruch im Spiel der Dornhaner, die die Kontrolle aus der Hand gaben. "Da müssen wir uns schon an der eigenen Nase fassen", so Dornhans Trainer Daniel Ruoff. Vöhringen schaffte nach einem Ballverlust der Gastgeber nach knapp einer Stunde durch Fabian Becker das 1:2. Dornhan brachte den knappen Vorsprung mit Glück und Geschick über die restliche Zeit. Tore: 1:0 Marius Helmke (21.), 2:0 Maximilian Wagner (52. Foulelfmeter), 2:1 Fabian Becker (63.).