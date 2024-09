1 Nach dem hohen Sieg im Pokal gegen den SV Tumlingen-Hörschweiler (in Blau) will die TSG Wittershausen das Kunststück bei der Spvgg Freudenstadt II wiederholen. Foto: Andreas Reutter

In der zweiten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald sind 15 Bezirksligisten dabei. Dabei trifft der VfL Nagold II erneut auf den SV Baiersbronn. Der TSV Möttlingen wohl das schwerste Los.









Link kopiert



Die zweite Pokalrunde wird am Mittwochabend ausgespielt und langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Für die beteiligten Bezirksligisten ist es die dritte englische Woche in Folge. In der Gruppe Süd gehen zwei bezirksligainterne Duelle über die Bühne.