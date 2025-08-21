Bezirkspokal Nordschwarzwald: SV Gültlingen siegt im Bezirksliga-Duell

1 Der SV Gültlingen (in Rot) siegte in Möttlingen. Foto: Kraushaar Keine großen Überraschungen gibt es in der zweiten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald. Das einzige Bezirksliga-Duell gewinnt der SV Gültlingen.







In der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokal Nordschwarzwald gab es größtenteils Favoritensiege. Das einzigen Bezirksliga-Duell entschied der SV Gültlingen mit 4:2 beim TSV Möttlingen. Grün-Weiß Ottenbronn benötigte nach einem späten Ausgleich beim TSV Altensteig das Elfmeterschießen, um in die dritte Runde einzuziehen. Lange gut mithalten konnte die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein gegen den VfL Nagold II. SG Oberreichenbach/Würzb. II – SG Oberreichenbach/Würzb. 0:9 (0:6). Fast immer, wenn sich Patrick Wacker umdrehte, hatte es gescheppert. Der Vereinsvorsitzende stand bei der zweiten Mannschaft der SG Oberreichenbach/Würzbach im Tor. Torschützen bei der ersten waren Marco Zündel (2.), Marvin Stoll (17., 28.) Marvin Keppler (34., 74.), Jakob (Haag (37.), Christopher Pfrommer (66.) und Moritz Haag (79.). Kevin Krause erzielte ein Eigentor. SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg – SF Gechingen 1:5 (0:3). SFG-Spielmacher Andreas Kiwranoglou (36.), Mensur Mahamoud (42.) und Jonathan Tommasi (45) konnten ihre Ansprüche auf einen Startelfplatz mit Toren unterstreichen. Neuzugang Manuel Anastacio (88.) und Stürmer Lenny Zipperle (89.) machten den Einzug die dritte Pokalrunde fest. Hannes M. Nonnenmann war nach einer Stunde der Anschluss geglückt. Phönix Pfalzgrafenweiler – SV Althengstett 1:4 (1:1). Lange Zeit konnte Phönix die Partie trotz schnellem Rückstand durch Edvin Saipi (4.) offen halten. Mattis Hein gelang sogar der Ausgleich (33.). Ferdinand Stieger (73.) und Visar Behrami (76.) ersparten Schiedsrichter Oldie Thomas Glaser ein Elfmeterschießen. Christoph Hindenach setzte den Schlusspunkt (89.). TSV Neuhengstett – FV Calw 2:1 (2:0). Mit dem neuen Trainer Wayne Reich ging der TSV Neuhengstett durch Robin Gäckle (36.) und Lukas Rössle (39.) mit 2:0 zur Pause in Führung. Nuno Oliveira Fernandes (69.) gelang der Anschlusstreffer. Mehr ließ der TSV in der mit fünf Gelben Karten heftig umkämpften Schlussphase nicht mehr zu. TSV Altensteig – Grün-Weiß Ottenbronn 6:8 n.E. (3:3, 2:2). Hamza Chebli (15.) und Erkan Gencoglan (19.) trafen für den TSV Altensteig, dann wendeten Mandeep Singh (30.), Lukas Weber (42.) und Fabio Mandel (48.) das Blatt. Demir Serdar gelang in der Nachspielzeit (90.+4) das 3:3. Das Elfmeterschießen ging an Grün-Weiß. TSV Möttlingen – SV Gültlingen 2:4 (0:0). Lange musste man im Bezirksliga-Duell auf Tore warten, dann ging es Schlag auf Schlag. Den Anfang machte der runderneuerte SV Gültlingen mit den Toren von den Neuzugängen Marius Walz (50.), Nick Keuler (55.) und Adrian Brose (67.). Beim TSV Möttlingen konnten Marcel Fricker (63.) und Dennis Flaiz (74.) mit ihren Toren das Spiel lange offenhalten – bis der gerade eingewechselte Michael Pflieger (89.) zum entscheidenden 4:2 traf. Spvgg Bad Teinach-Zavelstein – VfL Nagold II 2:5 (2:2). Der ehemalige Nagolder Trainer Sven Hayer (jetzt bei der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee) war in der Halbzeit extra nach Zavelstein gekommen, um den VfL Nagold II unter die Lupe zu nehmen. Verpasst hatte er zu diesem Zeitpunkt schon die Tore von Fabian Padubrin (8.) und Jonathan Pfrommer (29.) für die Gastgeber sowie von Ibrahim Büyükköse (10.) und Julian Köhler (13.) zum 2:2-Pausenstand. Köhler mit seinem zweiten Treffer sowie Chris Wolfer per Doppelschlag (83., 90.) setzten den Klassenunterschied am Ende noch durch. TSV Haiterbach – 1. FC Altburg 5:1 (4:0). Dreimal Michael Kaupp (7., 45., 89.), ein Eigentor (24.) und ein Tor Yannik Bauer (37.) – diese Klatsche kam kurz vor dem Saisonstart für den 1. FC Altburg zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Den einzigen Treffer für die Gäste erzielte Paul Eckert (83.).