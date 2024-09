Bezirkspokal Nordschwarzwald: SF Gechingen scheitern in Möttlingen

1 Da gab es für die Zuschauer einiges zu sehen: Der TSV Möttlingen (in Blau) schmiss die SF Gechingen aus dem Bezirkspokal. Foto: Kraushaar

Der Bezirkspokal Nordschwarzwald hat seine erste Sensation: A-Ligst TSV Möttlingen eliminiert Landesliga-Absteiger SF Gechingen. Fast zweistellig gewinnt der 1. FC Altburg in Emmingen, während das Stadtderby in Sulz am Eck ins Elfmeterschießen gehen muss.









Hoch her ging es in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Nordschwarzwald in der Nordgruppe: Bei der sechs der acht Begegnungen fielen fünf oder mehr Tore. Als einziges Team, das nicht aus dem Kreis Calw kommt, zog der SV Baiersbronn ins Viertelfinale ein. Bereits am Dienstag siegte der SV Gültlingen mit 7:1 beim FV Calw.