Bezirkspokal Nordschwarzwald: Kreis Calw in der Nord-Gruppe fast unter sich

1 Bezirksligist und Quasi-Titelverteidiger 1.FC Altburg (blaue Trikots) zog mit einem Sieg gegen den TSV Haiterbach in die zweite Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald ein. Foto: Andreas Reutter

In der zweiten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald sind noch sieben Bezirksligisten in der Nord-Gruppe dabei. Dabei trifft der VfL Nagold II nach dem unglücklichen Remis vom Sonntag erneut auf den SV Baiersbronn. Der TSV Möttlingen hat mit den SF Gechingen wohl das schwerste Los.









Im Fußballbezirk Nordschwarzwald steht die vierte englische Woche in Folge an – mit der zweiten Runde im Bezirkspokal. Eröffnet wird sie an diesem Dienstag (19 Uhr) mit der Begegnung zwischen dem FV Calw und dem SV Gültlingen, in der die Gäste als Bezirksliga-Zweiter ganz klarer Favorit sind.