Bezirkspokal Nordschwarzwald: Jetzt mischen auch die Bezirksligisten mit

1 Die SF Gechingen (in Weiß) sind mit zwei Siegen in die neue Bezirksliga Nordschwarzwald gestartet – unter anderem gegen die SG Vöhringen. Nun mischen die Sportfreunde auch im Bezirkspokal mit. Foto: Kraushaar

Schlag auf Schlag geht es im Bezirkspokal Nordschwarzwald weiter – nun mit der eigentlichen ersten Runde. Jetzt steigen die Bezirksligisten in den Wettbewerb ein. Und damit kommt es erneut zu Duellen zwischen Mannschaften aus den alten Bezirken Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald.









Der Fußball-Bezirkspokal Nordschwarzwald ist bis jetzt ein voller Erfolg für die Mannschaften aus dem früheren Bezirk Böblingen/Calw: In der Vorwoche kam es in der Quali-Runde erstmals zu Duellen gegen Teams aus dem alten Bezirk Nördlicher Schwarzwald – und alle fünf gingen an die Calwer Vereine. Der TSV Neuhengstett besiegte den SV Baiersbronn II, die SG Oberreichenbach/Würzbach den SV Vollmaringen, der FC Alzenberg/Wimberg die Spvgg Grömbach, der SC Neubulach und den VfR Klosterreichenbach und die SF Gechingen II warfen Phönix Pfalzgrafenweiler aus dem Wettbewerb.