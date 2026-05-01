Bezirkspokal Nordschwarzwald: Gechingen mit etwas Mühe, Gültlingen eiskalt

Die SF Gechingen und der SV Gültlingen stehen am 14. Mai auf dem Sportplatz in Neubulach im Bezirkspokalfinale – damit bleiben die Calwer Vereine unter sich.
Die Sportfreunde Gechingen schafften den Sieg beim A-Ligisten in Haiterbach, der dem Bezirksligisten lange Zeit mehr als Paroli bot, aber nach vorne trotz der Reaktivierung seines einstigen Torjägers Michael Kaupp keine Durchschlagskraft entwickelte. Diese Knipser in seinen Reihen hatte hingegen der SV Gültlingen im Murgtal beim SV Baiersbronn. Justin Göppert war mit seinen zwei Toren der Matchwinner auf dem Baiersbronner Kunstrasenplatz.