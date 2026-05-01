Bezirkspokal Nordschwarzwald: Gechingen mit etwas Mühe, Gültlingen eiskalt

Die SF Gechingen und der SV Gültlingen stehen am 14. Mai auf dem Sportplatz in Neubulach im Bezirkspokalfinale – damit bleiben die Calwer Vereine unter sich.

Die Sportfreunde Gechingen schafften den Sieg beim A-Ligisten in Haiterbach, der dem Bezirksligisten lange Zeit mehr als Paroli bot, aber nach vorne trotz der Reaktivierung seines einstigen Torjägers Michael Kaupp keine Durchschlagskraft entwickelte. Diese Knipser in seinen Reihen hatte hingegen der SV Gültlingen im Murgtal beim SV Baiersbronn. Justin Göppert war mit seinen zwei Toren der Matchwinner auf dem Baiersbronner Kunstrasenplatz.

Somit wird das diesjährige Bezirkspokalfinale von den Vereinen aus dem Kreis Calw ganz klar dominiert. Die Sportfreunde Gechingen gewinnen letztmalig den Bezirkspokal im Bezirk Böblingen/Calw vor drei Jahren im Endspiel gegen den SV Rohrau. Die Gültlinger holten den Bezirkspokal vor zehn Jahren im Endspiel gegen den SV Bondorf.

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TSV Haiterbach – SF Gechingen. Gut hat sich der TSV Haiterbach im Duell mit dem Bezirksliga-Spitzenteam aus Gechingen verkauft. Am Ende waren die Gechinger aber vor allem nach vorne das gefährlichere Team. Bis auf die Chance gleich zu Beginn des Spiels, in der Haiterbachs Rückkehrer Michael Kaupp am Außenpfosten scheiterte, konnten die Gechinger die Angriffsbemühungen des TSV gut verteidigen. Die besseren Chancen hatten in Summe die Sportfreunde.

Keeper bärenstark

In der 35. Minute gelang auch die nicht unverdiente Führung der Sportfreunde. Den ersten Torschuss wehrte der bärenstarke Haiterbacher Torhüter Mario Sailer noch ab, aber im Nachschuss war Edison Behramaj zur Stelle. Kurz davor und kurz danach machte Haibertachs Keeper im Eins-gegen-Eins zwei gute Tormöglichkeiten zunichte.

Lange Zeit war die Partie auch in Halbzeit zwei völlig offen, obgleich der Gechinger Torhüter Tim Schuldt einen ruhigen Abend verbrachte. Ab der Minute spielten die Gastgeber in Unterzahl (Ampelkarte, Dario Pejic). Fünf Minuten später fiel die Entscheidung. Nach einem Freistoß von Andreas Kiwranoglou traf Lenny Zipperle per Kopf. Aufseiten der Gechinger lobte deren Trainer Jens Kusterer die Haiterbacher ausdrücklich für ihre Leistung. „Die haben es sehr gut gemacht, wenngleich wir bis auf den frühen Schreckmoment wenige gefährliche Momente überstehen mussten. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen den SV Gültlingen, gegen den wir in der Runde nicht immer gut ausgesehen haben.“

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SV Baiersbronn – SV Gültlingen 1:2 (0:2). Auf dem Baiersbronner Kunstrasenplatz war der Jubel im Lager der Gäste aus Gültlingen groß, als der Schiedsrichter nach der vierminütigen Nachspielzeit die Partie abpfiff. „Finale, Finale“ konnten die Gästefans mit ihren erschöpften Spielern anstimmen. Dagegen war die Gefühlslage der Gastgeber eher nicht danach, ein Liedchen anzustimmen. Letztendlich reichten die zwei Treffer von Gültlingens Torjäger Justin Göppert aus der ersten Halbzeit, um die Murgtäler in die Knie zu zwingen.

Vom Punkt

Zumindest der erste Treffer der Gäste war etwas umstritten. In der 19. Minute bekam Baiersbronns Youngster Andre Daum den Ball aus kurzer Entfernung im eigenen Strafraum an die Hand geschossen und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Eine sehr harte Entscheidung gegen die Gastgeber. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gültlingens Torjäger Justin Göppert zum 0:1. Die Gästeelf kam besser in die Partie und die Baiersbronner Offensivaktionen verpufften zumeist schon im Ansatz.

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Gültlingen spielten zwingender nach vorne und kurz vor der Halbzeit legten sie den zweiten Treffer nach. Nach einer Balleroberung von Michael Pflieger schickte der seinen Stürmer Justin Göppert auf die Reise, der eiskalt mit einem überlegten Flachschuss den Baiersbronner Keeper Maik Gaiser überwand. Mit dieser Zwei-Tore-Führung ging es in die Halbzeit.

Anschluss kommt zu spät

Die Baiersbronner versuchten mit der Einwechslung von Fabio Weimer und Kevin Schlotter ihrem Offensivspiel neue Impulse zu verleihen. Das gelang nur bedingt. Kevin Schlotter zögerte mit seinem Torabschluss in der 56. Minute zu lange und so konnten die Gäste die Aktion klären. Sehenswert war der Anschlusstreffer des SVB aus der 69. Minute. De von Baiersbronns Spielertrainer Kevin Braun getretene Freistoß landete an der Latte und von dort lenkte Gültlingens Torhüter Pascal Ayasse den Ball etwas unglücklich ins eigene Gehäuse.

In der Nachspielzeit bot sich den Gastgebern doch noch die Gelegenheit, sich in die Verlängerung zu retten. Der Flugkopfball von Sebastian Braun war aber für den Gültlinger Torhüter Ayasse keine Herausforderung.