Bezirkspokal Nordschwarzwald: Diese zwei Bezirksligisten hat es erwischt

1 Der 1.FC Altburg (in Blau) hat sich mit 2:1 beim TSV Haiterbach durchgesetzt. Foto: Andreas Reutter

In der ersten Runde des Bezirkspokals Nordschwarzwald sind auch die Bezirksligisten eingestiegen. Fast alle haben es in Runde zwei geschafft – außer GW Ottenbronn und der SV Althengstett. In größter Torlaune ist die SG Oberreichenbach/Würzbach.









Link kopiert



In der Quali-Runde des Fußball-Bezirkspokals Nordschwarzwald waren noch die Mannschaften aus dem Kreis Calw die großen Gewinner, die alle direkte Duelle gegen die Teams aus dem ehemaligen Bezirk Nördlicher Schwarzwald gewannen. In der eigentlichen ersten Runde des Wettbewerbs stiegen nun die Bezirksligisten ein – und da war die frühere Bezirkszugehörigkeit sportlich nur noch Nebensache. So setzte sich der SV Mitteltal-Obertal mit 2:1 beim 1.FC Egenhausen durch und der SV Baiersbronn mit 3:0 beim VfL Ostelsheim.