Bezirkspokal Nordschwarzwald: Alle fünf Nachbar-Duelle gehen an Calw

Alle fünf Nachbar-Duelle gehen an Calw

1 Der VfR Beihingen (in weiß) schmiss die SG Spielberg/Berneck aus dem Pokal. Foto: Andreas Reutter

Klare Sache im Bezirkspokal Nordschwarzwald für die Teams aus dem alten Bezirk Böblingen/Calw, die alle Duelle gegen ihre Gegner aus dem alten Nachbarbezirk Nördlicher Schwarzwald gewinnen. Sein vorerst letztes Tor schießt dabei Marvin Keppler.









Nachdem es am Sonntag in der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald zu den ersten Duellen zwischen Mannschaften aus den alten Bezirken Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald kam, trafen nun im Bezirkspokal auch zum ersten Mal A- und B-Ligisten aus den alten Bezirken aufeinander. Und in allen fünf Duellen setzten sich die Calwer Vereine durch.