Das jährliche Pokal-Event der Nachwuchsmannschaften im Fußball-Bezirk Schwarzwald wirft seine Schatten voraus. Am Samstag, 28. Juni wird auf der Anlage des FC Schonach in vier Altersklassen jeweils ein neuer Cup-Sieger gesucht.

In vier Endspiele geht es um die Siegerpokale sowie Medaillen und Jubel-T-Shirts, wer am Ende die Hand am „Pott“.

Der Endspiel-Ausrichter 2025 darf sich wie im Vorjahr (beim SSC Donaueschingen kamen rund 600 Besucher) in den vier Altersklassen der A-, B-, C- sowie D-Junioren nacheinander auf spannende Duelle freuen, die vom Vormittag an über rund acht Stunden andauern. Sieben der acht Teilnehmer stehen unterdessen bereits fest.

A-Junioren, Finale: Die SG/SSC Donaueschingen – SG Hölzlebruck.

B-Junioren, Finale: SG FC Pfohren/SSC Donaueschingen - SG Pfaffenweiler.

C-Junioren, Finale: SG Brigachtal - SG Immendingen-Geisingen.

D-Junioren, Finale: SG Brigachtal - FC Pfaffenweiler.