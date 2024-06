Bezirkspokal Jugend: Dauergewinner, Kantersiege, Stadtderby – Wer holt den Pott?

1 Tolle Spielszenen und schöne Tore dürften am Samstag beim großen Bezirkspokal-Finaltag der Jugend in Donaueschingen wieder zu sehen sein. Foto: Holger Rohde

Am Samstag ist der SSC Donaueschingen Gastgeber der vier Bezirkspokal-Finals im Jugendfußball. Bei den B-Junioren träumt der FV Tennenbronn vom vierten Titelgewinn in Folge, im A-Junioren-Finale kommt es zu einem Stadtderby zwischen der SG Marbach und der DJK Villingen.









An diesem Samstag erwartet die Fans des Nachwuchsfußballs im Bezirk Schwarzwald noch ein echtes Highlight - die Bezirkspokalendspiele in vier Altersklassen von der D- bis zur A-Jugend um den SPORT BUBI-Pokal sorgen in Donaueschingen von 11 bis mindestens 18.30 Uhr mehr als sieben Stunden für Finalstimmung und viele Emotionen. Mehrere hundert Zuschauer werden den Tag über auf der Anlage im Haberfeld erwartet, wo der Ausrichter SSC Donaueschingen die Spiele auf dem Kunstrasen durchführt.