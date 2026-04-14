Bezirkspokal Herren: Mister Pokal Mario Ketterer, ein Abo-Finalteilnehmer – Vorfreude in Kappel

Das Bezirkspokal-Viertelfinale sieht attraktive Duelle. FCK-Trainer Kevin Kitiratschky ist ganz Diplomat: „Wenn wir das Halbfinale nicht schaffen, gönne ich es der SG Wolterdingen.“
BEZIRKSPOKAL An diesem Mittwochabend läuft im Bezirkspokal der Herren das Viertelfinale. Acht Teams wollen ins Finale, das am 4. Juni beim FC Königsfeld stattfindet. Dieses sportliche Highlight im Bezirk wird immer beliebter und lockte im vergangenen Jahr beim Endspiel zwischen dem SV Aasen und der SG Eintracht Neukirch-Gütenbach in Marbach die Rekordkulisse von 1800 Zuschauern an. Alle Viertelfinal-Partien werden am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen.