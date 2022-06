1 Bezirkspokal-Sieger: Der FC Pfaffenweiler feierte den hart erkämpften Triumph in Bonndorf ausgelassen. Foto: Sigwart

Der FC Pfaffenweiler wurde am Donnerstag seiner Favoritenrolle nicht wirklich gerecht. Im Bezirkspokal-Endspiel in Bonndorf brauchte der Bezirksligist vor 900 Zuschauern Überzahl und Verlängerung, um den B-Ligisten SG Mönchweiler/Peterzell mit 3:0 zu schlagen.















18:49 Uhr im Bonndorfer Waldstadion: FCP-Kapitän Adrian Scholemann hält den begehrten Cup in die Höhe. "Ich war lange verletzt, auch deshalb waren diese Tore in der Verlängerung etwas ganz Besonderes für mich", sagt wenig später Doppelpacker Felix Ohlhauser, der zuvor in der Overtime die Partie entschieden hatte.

Mutiger Außenseiter

SG-Trainer Ralf Hellmer, der zusammen mit Patrick Haas – Torjäger des B-Ligisten – das Team betreut, hatte zuvor betont, dass "wir als Underdog nichts zu verlieren haben". Der Außenseiter wollte sich nicht nur auf die Defensive beschränken, sondern auch in der Offensive Akzente setzen. Immerhin haben Patrick Haas, Moritz Hornstein und Co. in 20 B1-Spielen 92 Treffer bejubelt.

Die erste Halbzeit

Super Stimmung schon vor dem Anpfiff durch Silas Haselberger – inklusive Bengalos auf beiden Fanseiten. Pfaffenweiler – weiße Hosen, weiße Stutzen, weiße Trikots – hatte sich für ein "königliches (Real-)Outfit" entschieden, wollte sich endlich zum Bezirks-Champion krönen lassen. Und der Favorit bestimmte bei 28 Grad auch zu Beginn das Geschehen, hätte durch Jallow Saja (4., 9.) früh ein Zeichen setzen können. Doch über gewonnene Zweikämpfe kam der B-Ligist besser ins Spiel, hatte durch Niklas Müller (12.) eine erste Möglichkeit.

B-Ligist in Unterzahl nach Notbremse

Die Spielgemeinschaft hielt Pfaffenweiler weiter weg vom eigenen Gehäuse, bis Torwart David Ummenhofer (39.) den durchgestarteten Saja nur mit einer Notbremse stoppen konnte. Rot für den Keeper – und Freistoß aus 23 Metern, den Ersatzgoalie Kevin Gieracz – für Torjäger Haas gekommen – zum Ärger von Schütze Felix Ohlhauser entschärfte. Nach 45 Minuten durfte die SG Mönchweiler/Peterzell noch auf den Coup hoffen.

Die zweite Halbzeit

Tempo, Zielstrebigkeit, Torchancen durch Mike Tritschler (47.) und Saja (56.): Pfaffenweiler wollte die numerische Überlegenheit schnell nutzen, schaltete einen Gang hoch. Doch die Spielgemeinschaft kämpfte um jeden Ball, verdiente sich in Sachen Einsatz die Höchstnote. Dazu haderte Saja (67., 76.) weiter mit dem Abschlussglück. Die Schlussphase begann mit einer Glanzparade von Gieracz – natürlich gegen Saja (79.). Und nach dem Platzverweis und Verletzungen mit nur noch neun Spielern der SG. Doch wenig später biss Marven Schwarz wieder auf die Zähne, kehrte zurück auf den Rasen. Da auch Lars Rohrer (86.) am starken SG-Torwart scheiterte, ging es in die Verlängerung. Oder doch bei dieser Hitze und den vielen Krämpfen auf beiden Seite gleich ins Elfmeterschießen? Trainer und Spieler durften entscheiden. Keine Überraschung aus Pfaffenweiler Sicht – 2 x 15 Minuten Extratime.

Die Verlängerung

In dieser dominierte Pfaffenweiler weiter das Geschehen, doch auch nach 104 Minuten hieß es noch 0:0. Dann setzte sich Saja gegen zwei SG-Akteure durch, spitzelte das Leder zu Felix Ohlhauser. Die Nummer 10 des Bezirksliga-Dritten hämmerte den Ball unhaltbar hoch die Maschen, ließ sich dann von Spielern und Fans an der Eckfahne feiern. Die fahrlässige Verwertung der Chancen ging auf Seiten des Favoriten aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung weiter. Dies hätte Moritz Hornstein (111.) fast mit dem überraschenden 1:1 gerächt. 180 Sekunden später machte aber erneut Ohlhauser mit dem 2:0 alles klar. Lars Rohrer (117.) stellte das Endergebnis her.

Abschied und nächste Ziele

Während sich FCP-Coach Patrick Anders und Co-Trainer Johannes Guggolz also am Sportplatzweg 28 mit dem Cup in den Händen aus Pfaffenweiler verabschieden, will SG-Trainer Ralf Hellmer nun mit seinem Team über die Relegation den Aufstieg in die A-Klasse schaffen. Allerdings ohne den gesperrten Torwart David Ummenhofer. Und der SV Gündelwangen dürfte da etwas dagegen haben.

Die Stimmen

Patrick Anders, FC Pfaffenweiler: "Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Mönchweiler hat vorbildlich gekämpft. Der Platzverweis hat uns schon in die Karten gespielt, wenn das Tor auch lange nicht fallen wollte. Am Ende haben wir es geschafft. Jetzt wird gefeiert – das war hier ja mein letztes Spiel."

Ralf Hellmer, SG Mönchweiler/Peterzell: "Für mich sind wir ganz klar der moralische Sieger. Wir waren bei dieser Hitze relativ schnell in Unterzahl. Für mich war es kein Platzverweis. Am Ende haben wir ja lange eigentlich sogar nur mit neun Mann gespielt, da sich Marven Schwarz nur noch über den Platz geschleppt hat. Es ist unglücklich, dass wir schon am Sonntag wieder in der Relegation spielen müssen, da sollte man sich etwas überlegen."

Guido Seelig, der Vorsitzende des Bezirks Schwarzwald: "Ich bin sehr zufrieden. Die Zuschauerzahl war sehr positiv. Die Frauen haben Werbung für sich gemacht. Bei den Männern fiel erst in der 104. Minute die Entscheidung. Der TuS Bonndorf hat den Finaltag gut organisiert."

Die Statistik

SG Mönchweiler/Peterzell: Ummenhofer – Hofmann, Schwarz, Niklas Müller (46. Jager), Nick Müller (61. J. Sommer), Kaddik (46. Boch), Hornstein, Storz, Haas (39. Gieracz), Beilharz, Hoferer.

FC Pfaffenweiler: M. Anders – Rohrer, G. Gür (91. Sprem), Baumhäckel, Trindade (59. Kujovic), Ohlhauser, Saja, Herbst (84. Rohrer), Scholemann, Tritschler, R. Gür (59. N. Anders). Tore: 1:0 Ohlhauser (104.), 2:0 Ohlhauser (114), 3:0 Rohrer (117.).

Schiedsrichter: Silas Haselberger (Brigachtal).

Rote Karte: Ummenhofer (SG Mönchweiler, 39., Notbremse)

Zuschauer: 900 (in Bonndorf).

