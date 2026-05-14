Bezirkspokal gewonnen: SF Gechingen erreichen Saisonziel 1

Die SF Gechingen gewinnen das Bezirkspokalfinale der Männer gegen den SV Gültlingen mit 4:1. Kritik gibt es am Rahmenterminkalender.
SF Gechingen – SV Gültlingen 4:1 (1:0). Am Ende sind sich die Trainer der beiden Finalisten des Nordschwarzwälder Bezirkspokals einig: So ein Spiel nach drei englischen Wochen in Folge kam äußerst ungünstig. „Da muss man sich schon fragen, ob dieser Rahmenterminkalender so gut ist. Das hätte man auch ein bisschen entzerren können“, kritisierte der Gültlinger Spielertrainer Marcus Pflieger. Und auch der Gechinger Coach Jens Kusterer sagte: „Das ist absolut an der Grenze.“