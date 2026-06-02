Bezirkspokal Frauen: Schönwald-Triberg und Marbach/Bad Dürrheim 2 kämpfen um den Titel

Die SG Marbach/Bad Dürrheim 2 ist als frischgebackener Meister der Favorit. Die SG Schönwald-Triberg weiß aber, wie sie die Gegnerinnen ärgern kann.

Bezirkspokal, Frauen: SG Schönwald-Triberg – SG Marbach/Bad Dürrheim 2 (Donnerstag, 11 Uhr, Kunstrasen). Im Bezirkspokal-Finale der Frauen treffen zwei Bezirksligisten aufeinander. Favorisiert ist die SG Marbach/Bad Dürrheim 2 um Trainer Davor Koprivnjak, die nach 17 von 18 Spieltagen in der Liga mit 47 Punkten und 58:8 Toren vorzeitig und ungeschlagen Meister sowie sportlicher Landesliga-Aufsteiger ist. Schönwald-Triberg steht dort aktuell auf dem 3. Platz mit 31 Zählern und 45:38 Toren.

Unsere Empfehlung für Sie FC Königsfeld Relegation So geht der Landesliga-Vizemeister den Hit gegen den SC Durbachtal an Teil 1 der Herausforderung Verbandsliga-Aufstieg steht im HSS-Hydraulik-Sportpark an. „Wir werden alles dafür geben, um die Begegnung zu gewinnen“, betonen die Königsfelder Trainer. Zwei der drei offensivstärksten Teams der Klasse treffen aufeinander. In der Liga hat die Verbandsliga-Reserve daheim 7:0 gewonnen, in der Rückserie beim 1:1 allerdings die ersten Punkte liegen lassen. Mit einer spannenden Partie ist zu rechnen. Steht es nach 90 Minuten Unentschieden geht es in die Verlängerung, gegebenenfalls sogar ins Elfmeterschießen.

Der Weg ins Finale

Mona Huber (19 Tore) und Rena Dold (7) sind die besten Schützinnen bei der SGST, auf Marbacher Seite trafen Enya Braun (11), Nele Kaiser (9) sowie Gina Eschle am häufigsten.

Auf dem Weg ins Finale räumte Schönwald/Triberg die SG Niedereschach/Kappel (2:1), den FC Furtwangen (5:3 n.V.) und den VfB Mettenberg (5:2) aus dem Weg. Die SGMaDü 2 setzte sich gegen Tennenbronn (3:0), Riedböhringen (1:0) und Kirchen-Hausen (2:1) durch.

Für die Bad Dürrheimerinnen in der SG gab es indes das letzte Finale 2022 zusammen mit Oberbaldingen, als man der SG Niedereschach 1:2 unterlag. 2016 holten die Kurstädterinnen den Titel in Marbach mit einem 3:1 gegen den FC Schönwald. Der FV Marbach stand 2014 in Bad Dürrheim im Endspiel gegen den FC Pfohren (3:4).

Pokal hat hohen Stellenwert

Als FC Schönwald noch alleine stand das Team im Vorjahr in Marbach im Finale und verlor gegen den FC Wolterdingen (1:5). Deren Trainer hofft diesmal auf den Coup: „Es ist für uns immer etwas Besonderes. Die Vorfreude ist riesig. Dass wir gemeinsam mit unseren Herren im Finale stehen, macht es noch spezieller“, sagte Pascal Fehrenbach. Der Trainer weiß, dass der Pokal in Schönwald schon immer einen hohen Stellenwert hat und in der Vergangenheit schon von den FCS-Frauen und Männern gewonnen wurde.