Bezirkspokal Frauen: Schönwald-Triberg und Marbach/Bad Dürrheim 2 kämpfen um den Titel

Die SG Marbach/Bad Dürrheim 2 ist als frischgebackener Meister der Favorit. Die SG Schönwald-Triberg weiß aber, wie sie die Gegnerinnen ärgern kann.
Bezirkspokal, Frauen: SG Schönwald-Triberg – SG Marbach/Bad Dürrheim 2 (Donnerstag, 11 Uhr, Kunstrasen). Im Bezirkspokal-Finale der Frauen treffen zwei Bezirksligisten aufeinander. Favorisiert ist die SG Marbach/Bad Dürrheim 2 um Trainer Davor Koprivnjak, die nach 17 von 18 Spieltagen in der Liga mit 47 Punkten und 58:8 Toren vorzeitig und ungeschlagen Meister sowie sportlicher Landesliga-Aufsteiger ist. Schönwald-Triberg steht dort aktuell auf dem 3. Platz mit 31 Zählern und 45:38 Toren.