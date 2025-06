1 Die Spieler des SV Winzeln jubeln über den Triumph im Finale um den Bezirkspokal nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen den VfL Mühlheim. Foto: Heinz Wittmann Nach einer 2:0-Führung schien der VfL Mühlheim schon auf dem Weg zum Pokalsieg. Doch der SV Winzeln drehte im Endspurt und Verlängerung das Spiel zum 4:3.







VfL Mühlheim – SV Winzeln 3:4 (2:2, 2:0) nach Verlängerung. In einem dramatischen Pokalfinale holte sich der SV Winzeln trotz eines 0:2-Rückstandes am Ende in der „Overtime“ den Pott. Die rund 1000 Zuschauer, die nach Renquishausen gekommen waren, bekamen an Fronleichnam Bezirksfußball vom Feinsten geboten.