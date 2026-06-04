Bezirkspokal-Finale: Florian Kath schießt Dotternhausen zum Pokalsieg

Im Finale um den Bezirkspokal zwischen dem TSV Straßberg und dem SV Dotternhausen war es am Ende die individuelle Klasse des Florian Kath, die den Unterschied machte.
TSV Straßberg – SV Dotternhausen 0:2 n.V. (0:0/0:0). „Das muss man heute leider so sagen“, lautete Marc-Philipp Kleiners Antwort auf die Frage, ob die individuelle Klasse von Florian Kath im Endspiel um den Bezirkspokal für die Entscheidung gesorgt hätte. „Da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Es geht natürlich um den Treffer zum 1:0 für den SV Dotternhausen, der das Finale in Pfeffingen in der 119. Minute entschied. Der Ex-Profi, der seit seiner Einwechslung in der 68. Minute ein ständiger Aktivposten gewesen war, bekam den Ball auf dem rechten Flügel in den Fuß gespielt. Von dort aus setzte er zum Dribbling an, ließ gleich mehrere Straßberger stehen, drang seitlich in den Strafraum ein und spitzelte die Kugel dann schließlich im Fallen aus spitzem Winkel an TSV-Keeper Christopher Kleiner vorbei in die lange Ecke.