VfR Klosterreichenbach – SV Wittendorf 0:4 (0:2). Die Pokal-Sensation ist im Murgtal in Klosterreichenbach ausgeblieben. Der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Wittendorf blieb bei seinem deutlichen Sieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Heimelf letztlich ungefährdet. Nach einer Maßflanke von Wittendorfs Flügelflitzer Robert Ruoff stand Wittendorfs Spielertrainer Marco Sumser am langen Pfosten goldrichtig und war per Kopf zur Stelle. Klosterreichenbach hielt aber defensiv gegen den Favoriten gut dagegen, konnte aber nicht jede Offensivaktion der Mannschaft von der langen Furche unterbinden. Nach einem Eckball schraubte sich Wittendorfs Mittelfeldmotor Dennis Tinnefeld am höchsten und erhöhte auf 2:0 (25.). Danach spielten die Gastgeber zwar etwas mutiger nach vorne, ohne jedoch Wittendorfs Keeper Marvin Kaupp in Gefahr zu bringen. Nach der Pause war der Treffer zum 0:3 von Dennis Schneider sehenswert, der den schlecht geklärten Ball des VfR humorlos im gegnerischen Tor unterbrachte. Kurz vor Schluss gelang den Gästen in Person von Dennis Tinnefeld der dritten Kopfballtreffer, wieder war ein Eckball vorausgegangen. Tore: 0:1 Marco Sumser (12.), 0:2, 0:4 Dennis Tinnefeld (25., 86.), 0:3 Dennis Schneider (25.).

FC Holzhausen II - TSF Dornhan 1:6 (1:2). Eine Stunde bot auch der zweite verbliebene A-Ligist, der FC Holzhausen II, dem Favoriten aus Dornhan Paroli und lag nur einen Treffer hinten. Dornhan begann dominant und lag nach dem Doppelschlag von Sandro Bossert (17.) und Julian Haas (19.) schnell mit zwei Treffern in Führung. Im Anschluss legte der Außenseiter aber den Respekt ab und erzielte in der 33. Minute durch Lukas Plocher den verdienten Anschlusstreffer. Nach der Pause blieb die Partie bis zum 1:3 der Gäste weiter spannend. Wieder war es Sandro Bossert (66.), der mit seinem Treffer den Vorsprung der Gäste auf zwei Treffer anwachsen ließ. Julian Haas ließ drei Minuten später sogar das 1:4 folgen. Damit war die Partie vollends entschieden. Dornhan spielte danach routiniert die Zeit herunter und machte durch die Treffer von Marius Helmke (78.) und Andy Zimmermann (81.) sogar noch das halbe Dutzend voll. Tore: 0:1, 1:4 Sandro Bossert (17., 69.), 0:2, 1:3 Julian Haas (19., 66.), 1:2 Lukas Plocher (33.), 1:5 Marius Helmke (79.), 1:6 Andy Zimmermann (81.).

SG Ahldorf-Mühlen – SpVgg Freudenstadt 0:5 (0:2). Nichts war es mit der Revanche für die Punktspielniederlage in Freudenstadt vor wenigen Tagen aus Sicht der SG Ahldorf-Mühlen. Die Mannschaft von Ahldorf-Mühlens Trainer Markus Helber schlug sich fast schon selbst. Zwei Eigentore und ein böser Schnitzer zum Gegentreffer Nummer zwei waren einfach zu viel, gegen eine diszipliniert spielende Freudenstädter Mannschaft, die diese Geschenke dankend annahm. Die Partie stand in der ersten Halbzeit lange torlos ehe Ahldorf-Mühlens Abwehrchef, Thomas Müller, ein lupenreines Eigentor zur Gästeführung fabrizierte. Drei Minuten später köpften die Gastgeber den Ball zu Patrick Ostojic, der fackelte nicht lange und erzielte das 0:2. Zwei Schlüsselszenen des Spiels. Die Gastgeber kamen zwar in der Folgezeit durch ihren wieder genesenen Mittelfeldmotor Tobias Schmollinger zu guten Chancen, diese blieben aber ungenutzt. Freudenstadt nutzte dagegen die Chancen eiskalt und spätestes nach den Treffern von Alieu Camara (56.) und einem weiteren Eigentor der Gastgeber (79.), diesmal war Dominic Pichler der Unglücksrabe, war die Partie entschieden. Freudenstadts Routinier Domenik Graf sorgte für den Schlusspunkt. Tore: 0:1 Eigentor (41.), 0:2 Patrick Ostojic (44.), 0:3 Alieu Camara (56.), 0:4 Eigentor (79.), 0:5 Domenik Graf (90.).