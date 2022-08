1 Der SV Wachendorf (in Blau) scheiterte in der ersten Pokalrunde an der SG Ahldorf/Mühlen. Foto: Wagner

Die erste Runde des Bezirkspokals Nördlicher Schwarzwald ist absolviert – und die großen Überraschungen sind ausgeblieben. In den beiden bezirksligainternen Duellen setzten sich der SV Gündringen und die SG Ahldorf/Mühlen durch.















Link kopiert

Die beiden Bezirksligisten SV Gündringen und die SG Ahldorf/Mühlen stehen in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Nördlicher Schwarzwald. Sie setzten sich gegen ihre Ligakonkurrenten SSV Dettensee und SV Wachendorf jeweils mit 3:1 Toren durch.

Sehr achtbar hielten sich die beiden B-Ligisten SG Hopfau/Leinstetten und der SV Tumlingen/Hörschweiler in ihren Duellen gegen die beiden Bezirksligisten Vöhringen und Freudenstadt. Der VfR Klosterreichenbach warf Bezirksliga-Aufsteiger SV Dietersweiler aus dem Pokalwettbewerb.

SV Gündringen – SSV Dettensee 3:1 (1:0). Der SV Gündringen nutzte seinen Heimvorteil gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SSV Dettensee zum Einzug in die zweite Pokalrunde. Der Gündringer Abteilungsleiter Dominik Löffler sprach von einem Spiel auf "überschaubarem Niveau". Jan Brecht brachte die Gündringer mit einem direkt verwandelten Freistoßtor (31.) in Führung. Zuvor hatte sein Mannschaftskamerad Paul Lohrer die Gündringer Führung auf dem Fuß, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Lohrer machte seinen Lapsus in der 61. Minute wett, als er nach einem Durchbruch der Gastgeber über den Flügel nur noch den Fuß hinhalten musste. Der SSV Dettensee erzielte zehn Minuten vor dem Spielende den Anschlusstreffer durch Patrick Dettling. Kurz vor Schluss sorgte Daniel Axnix mit dem Treffer zum 3:1 für den SV Gündringen für die Entscheidung. Tore: 1:0 Jan Brecht (31.), 2:0 Paul Lohrer (61.), 2:1 Patrick Dettling (81.), 3:1 (88.) Daniel Axnix (88.).

SG Ahldorf/Mühlen – SV Wachendorf 3:1 (0:0). Auch die SG Ahldorf/Mühlen hat ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison für sich entscheiden können. Im Duell gegen die stark ersatzgeschwächte Wachendorfer brach Torjäger Tobias Schmollinger kurz nach der Pause mit seinem Führungstreffer den Bann. Zuvor hatten die Gastgeber eine Vielzahl von guten Tormöglichkeiten noch ausgelassen oder scheiterten am besten Gästespieler, Bastian Dorn im Kasten der Starzacher, der sich mehrfach auszeichnen konnte. Nach einem überlegten Diagonalball von Marcel Schmollinger auf seinen Bruder Tobias nahm dieser den Ball per Direktabnahme und sorgte für das überfällige 1:0. Nach einem Handspiel eines Gästespielers im eigenen Strafraum verwandelte Tobias Schmollinger den fälligen Strafstoß zum 2:0. Die Gastgeber legten in der 69. Minute durch Matthias Thomas noch den dritten Treffer nach, der nach einem Eckball fiel. Die Wachendorfer gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer zum Endstand von 1:3. Tore: 1:0 Tobias Schmollinger (59.), 2:0 Tobias Schmollinger (61./Handelfmeter), 3:0 Matthias Thomas (69.), 3:1 Luis Paulos (90.+1).

SG Göttelfingen/Baisingen – SV Baiersbronn 0:5 (0:2). Tore:0:1 Lukas Gaiser (11.), 0:2 Kevin Braun (28.), 0:3 Marc Hitzel (79.), 0:4 Kevin Braun (81.), 0:5 Kai Sattelberger (87.).

SV Betzweiler/Wälde – TSF Dornhan 0:7 (0:5). Tore: 0:1 Sandro Bossert (19./Elfmeter), 0:2 Sandro Bossert (35.), 0:3 Sandro Bossert (39.), 0:4, Sandro Bossert (43.), 0:5 Sandro Bossert (45.), 0:6 Florian Siegel (69.), 0:7 Marius Helmke (76.).

SG Empfingen II – SV Mitteltal/Obertal 4:6 (3:3). Tore: 1:0 Sven Saile (14./Elfmeter), 1:1, 2:2 Nico Schuler (16./Elfmeter), 2:1 Paul Wössner (18.), 2:2 Nico Schuler (30./Elfmeter), 2:3 Michael Schmelzle (32.), 3:3 Niklas Werth (39.), 3:4 Michael Schmelzle (46.), 3:5 Michael Schmelzle (72.), 4:5 Matthias Mock (73.), 4:6 Nico Göcks (80.).

SV Huzenbach – SG Felldorf/Bierlingen 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Kevin Kiesel (8.), 0:2 Robin Faiss (12.), 1:2 Kevin Günter (20.), 2:2 Kevin Günter (60.), 2:3 Robin Faiss (65.).

VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler 3:2 (0:1).

SF Aach – SV Vollmaringen 3:7 (2:2). Tore: 1:0 Albert Reim (4.), 1:1 Sascha Hempel (15.), 1:2 Nico Nesch (25.), 2:2 Albert Reim (26.), 2:3 Dominic Boensch (57./Eigentor), 2:4 Nico Nesch (58.), 3:4 Alexander Daraev (65.), 3:5 Nico Nesch (75.), 3:6 Kevin Gareis (82.), 3:7 Sebastian Repsch (84.).

SG Hallwangen – SV Eutingen 0:9 (0:4). Tore: 0:1 Mischa Krauss (5.), 0:2 Mischa Krauss (9.), 0:3 Markus Teufel (27.), 0:4 Alexander Esslinger (30.), 0:5 Mischa Krauss (42.), 0:6 Lukas Dibbern (76.), 0:7 Marcel Dettling (81.), 0:8 Mischa Krauss (85.), 0:9 Marcel Dettling (89.).

SG Rohrdorf/Eckenweiler/ Weitingen – SV Oberiflingen 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Harun Türkoglu (6.), 2:0 Philipp Maier (15.), 3:0 Harun Türkoglu (21.), 4:0 Maurice Heyn (45.), 4:1 Pascal Schlee (55.).

SG Herzogsweiler/Durrweiler – Spvgg Freudenstadt II 7:6 n.E.SG Wittendorf/Lombach II – SG Dettlingen/Bittelbronn/ Schopfloch/ Dießen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Luca Schmid (30.), 2:0 Luca Schmid (90.).

SV Wachendorf II – SV Wittlensweiler 5:7 (3:2).

Phönix Pfalzgrafenweiler – SV Marschalkenzimmern 3:4 (0:1). Tore: 0:1 Paul Krauss (26.), 0:2 Jonas Danner (47.), 1:2 Marc Hornberger (48./Eigentor), 2:2 Cornelius Haas (75.), 2:3 Paul Krauss (88.), 3:3 Cornelius Haas (90.)m 3:4 Paul Krauss (90.+4.)

VfR Klosterreichenbach – SV Dietersweiler 3:2.

SG Hopfau/Leinstetten – SG Vöhringen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Max Giese (74./Elfmeter), 0:2 Jannik Baumann (77.).

SV Baiersbronn II – SV Wittendorf 0:9 (0:4). Tore: 0:1 Sandro Mihic (26.), 0:2 Tim Jung (36.), 0:3 Sandro Mihic (40.), 0:4 Marco Sumser (40.), 0:5 Patrick Möhrle (47.), 0:6 Marci Sumser (61.), 0:7 Kai Totzl (79.), 0:8 Sandro Mihic (85.), 0:9 Marco Sumser (90.)

SV Tumlingen/Hörschweiler – Spvgg Freudenstadt 3:5 (2:3). Tore: 0:1 Matthias Ade (5.), 1:1 Matthias Johannsen (14.) 1:2 Matthias Weimer (23.), 1:3 Matthias Ade (37./Foulelfmeter), 2:3 Matthis Johannsen (41.), 2:4 Alieu Camara (46.), 2:5 Dogukan Süzgec (61.), 3:5 Oliver Hirth (80.).

SV Fischingen – TSG Wittershausen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Uwe Heckele (28.), 0:2 Fabian Singer (40.), 0:3 Mohammad Aldebsawi (52.).

SG Seewald – FC Horb 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Gianluca Vicidomini (10.), 0:2 David Veng (14.), 1:2 Mike Ruoss (52.), 1:3 Bastian Weinstein (54.), 2:3 Sally Wenzelau (60.).

SG Vöhringen II – SV Glatten 0:7 (0:2). Tore: 0:1 Florian Fischer (19.), 0:2 Florian Fischer (31.), 0:3 Hannes Benner (60.), 0:4 Hannes Benner (62.), 0:5 Hannes Benner (75.), 0:6 Nico Truffoult (80.), 0:7 Caleb Kaupp (88.).

SV Alpirsbach/Rötenbach II – FC Holzhausen II 3:11 (1:3).

SG Busenweiler/Römlinsdorf – SG Altheim/Grünmettstetten 1:4 (0:2).Tore: 0:1 Eigentor (32.), 0:2 Kevin Dettling (35.), 0:3 Randy Hinz (76.), 1:3 Stefan Krapfl (83.), 1:4 Martin Becht (89.).

SG VfB Lombach/ SV Wittendorf III – TuS Ergenzingen II 5:6 n.E. (2:2). Tore: 0:1 Marian Sacco (10.), 0:2 Marian Sacco (26.), 1:2 Manuel Pfau (84.), 2:2 Adrian Roller (90.+2).

SV Dietersweiler II – SC Kaltbrunn 2:4 (1:4). Tore: 0:1 Daniel Heizmann (15.), 0:2 Fabian Gebert (31.), 0:3 Jens Schulze (37.), 1:3 Philipp Neujahr (42.), 1:4 Jens Schulze (47.), 2:4 Dennis Herter (63.).

VfB Kickers Waldachtal – SG VfR Sulz III/VfB Sigmarswangen II 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Marco Hayer (55.), 2:0 Paul Moldovan (74.), 2:1 Ousman Touray (77.).

SG Bildechingen/Nordstetten – SG Rexingen/Dettingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Heckmann (30.), 2:0 Patrick Jährling (52.), 3:0 Simon Fischer (74.).