Bezirkspokal der Frauen: TSG Wittershausen gewinnt höhepunktarmes Finale

Der SV Eutingen II konnte nicht mehr, die TSG Wittershausen wollte am Ende nicht mehr – und gewinnt ein blasses Nordschwarzwälder Bezirkspokalfinale.
TSG Wittershausen – SV Eutingen II 2:0 (2:0). Das Frauen-Pokalfinale des Fußballbezirks Nordschwarzwald passte sich dem Wetter über dem Neubulacher Sportplatz an – ab und zu Sonnenschein, ein paar dunkle Regenwolken, aber hauptsächlich grauer Himmel. Am Ende setzte sich im Duell der beiden Regionenligisten der Favorit aus Wittershausen gegen einen zu harmlosen SV Eutingen II durch.