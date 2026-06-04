Bezirkspokal der Frauen: SpVgg mit Kantersieg zum Pokal-Hattrick
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Mit einem 10:1-Sieg gegen den SV Bärenthal haben die Frauen der SpVgg Aldingen den Titel des Pokalsiegers verteidigt. Foto: Kara

Der Regionenliga-Meister fertigt den SV Bärenthal in Pfeffingen mit 10:1 ab und krönt seine Saison mit dem Double.

SV Bärenthal – SpVgg Aldingen 1:10 (1:5). Eine klare Angelegenheit war das Finale im Möbel Fetzer Bezirkspokal der Frauen. Die favorisierten Damen aus Aldingen feierten mit dem 10:1-Kantersieg gegen den Bezirksligisten Bärenthal nicht nur den dritten Pokalsieg in Folge, sondern krönten eine überragende Saison, in der sie als Meister der Regionenliga 4 den Aufstieg in die Landesliga schafften, nun mit dem Double.

 

Gleich zwei Dreierpackerinnen

Die Mannschaft von Spielertrainerin Anna-Lena Keller ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Rasen in Pfeffingen als Pokalsieger verlassen sollte. Der erste Treffer des Nachmittags ließ zwar fast eine Viertelstunde auf sich warten, doch dann sorgten die Aldingerinnen mit einem Doppelpack von Selina Geiger sowie Treffern von Keller selbst und Leonie Keilbach innerhalb von 15 Minuten mit dem Zwischenstand von 4:0 für klare Verhältnisse. Dem Team von Cheftrainer Bernhard Fleckenstein gelang in Person von Letizia Ferri zwar das zwischenzeitliche 1:4, doch Geiger stellte mit ihrem dritten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff den Vier-Tore-Vorsprung wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der SV Bärenthal nicht den Hauch einer Chance. Keilbach traf noch zwei weitere Male, ehe sich mit Charlotte Weiß sowie Annika und Magdalena Hermle noch drei Joker in die Liste der Torschützinnen eintragen durften. Bärenthal: Frick, Schreiber, Zapp, Rink, Ferri, Beck, Hipp, Braun (78. Maier), Jäger, Winze, Nagel (82. Drössel). Aldingen: Fakler, Keller, Becker (88. Zappe), Hafner, Klemm, Keilbach, R. Geiger (67. Häßler), S. Geiger (74. A. Hermle), Grünwald (88. M. Hermle), Hoffmann (74. Weiß), Huschenbett. Tore: 0:1, 0:2, 1:5 S. Geiger (12., 22., 45.+1), 0:3 Keller (24.), 0:4, 1:6, 1:7 Keilbach (27., 46., 73.), 1:4 Ferri (31.), 1:8 Weiß (82.), 1:9 A. Hermle (87), 1:10 M. Hermle (90.+5). Schiedsrichterin: Ann Katrin Schilling.

 