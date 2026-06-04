Bezirkspokal der Frauen: SpVgg mit Kantersieg zum Pokal-Hattrick

Der Regionenliga-Meister fertigt den SV Bärenthal in Pfeffingen mit 10:1 ab und krönt seine Saison mit dem Double.
SV Bärenthal – SpVgg Aldingen 1:10 (1:5). Eine klare Angelegenheit war das Finale im Möbel Fetzer Bezirkspokal der Frauen. Die favorisierten Damen aus Aldingen feierten mit dem 10:1-Kantersieg gegen den Bezirksligisten Bärenthal nicht nur den dritten Pokalsieg in Folge, sondern krönten eine überragende Saison, in der sie als Meister der Regionenliga 4 den Aufstieg in die Landesliga schafften, nun mit dem Double.