Bezirkspokal der Frauen: SpVgg mit Kantersieg zum Pokal-Hattrick

Gleich zwei Dreierpackerinnen

Die Mannschaft von Spielertrainerin Anna-Lena Keller ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Rasen in Pfeffingen als Pokalsieger verlassen sollte. Der erste Treffer des Nachmittags ließ zwar fast eine Viertelstunde auf sich warten, doch dann sorgten die Aldingerinnen mit einem Doppelpack von Selina Geiger sowie Treffern von Keller selbst und Leonie Keilbach innerhalb von 15 Minuten mit dem Zwischenstand von 4:0 für klare Verhältnisse. Dem Team von Cheftrainer Bernhard Fleckenstein gelang in Person von Letizia Ferri zwar das zwischenzeitliche 1:4, doch Geiger stellte mit ihrem dritten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff den Vier-Tore-Vorsprung wieder her.