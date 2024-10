Bezirkspokal: Dennis Dombrowskes Kopfball sorgt für Coup in Neubulach

1 Sven Saile (in Blau) und seine SG Altheim-Grünmettstetten hatten das Nachsehen gegen Ergenzingen. Foto: Andreas Wagner

Während in Wittershausen in der dritten Pokalrunde fast die Überraschung gelungen ist, hat der SC Neubulach Baiersbronn rausgeworfen.









In der Südgruppe gingen am Mittwoch zwei Spiele über die Bühne, in der Nordgruppe war es nur eins. TSG Wittershausen – Spvgg Freudenstadt 5:7 n. E. Um ein Haar wäre Pokalfinalist Freudenstadt in Wittershausen gestrauchelt. Auf dem Renfrizhausener Kunstrasenplatz glückte der Spielvereinigung mit einem Fernschuss von Patrick Ostojic der Führungstreffer (18.). Im Verlaufe der ersten Halbzeit gestaltete die TSG die Partie offen, kassierten aber in der 40. Minute durch Mittelstürmer Nico Göcks das 0:2. Allerdings gelang der TSG noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Anschlusstreffer. Marvin Kühne traf aus dem Gewühl heraus.