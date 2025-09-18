Bezirkspokal: 94 Tore, Aufholjagden, Fünferpack und Überraschungen

Im Pokal stehen (fast alle) Achtelfinalisten fest. Unterklassige Teams sorgten für Furore. Insgesamt fielen 94 Tore. Neben den Favoriten setzten sich auch drei B-Ligisten durch.
Bezirkspokal: Am Mittwochabend wurden 15 Tickets für das Achtelfinale des Pokals vergeben. Dabei gab es einige überraschende Wendungen. Nur zwei höherklassige Favoriten mussten das Feld räumen. Besonders bemerkenswert: Drei B-Ligisten schafften den Einzug in die nächste Runde. Von den insgesamt 12 Bezirksligisten mussten hingegen drei frühzeitig die Segel streichen. In den 15 packenden Begegnungen fielen unglaubliche 94 Tore – was einem beeindruckenden Schnitt von 6,2 Treffern pro Partie entspricht.