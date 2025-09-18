Bezirkspokal: 94 Tore, Aufholjagden, Fünferpack und Überraschungen

Im Pokal stehen (fast alle) Achtelfinalisten fest. Unterklassige Teams sorgten für Furore. Insgesamt fielen 94 Tore. Neben den Favoriten setzten sich auch drei B-Ligisten durch.

Bezirkspokal: Am Mittwochabend wurden 15 Tickets für das Achtelfinale des Pokals vergeben. Dabei gab es einige überraschende Wendungen. Nur zwei höherklassige Favoriten mussten das Feld räumen. Besonders bemerkenswert: Drei B-Ligisten schafften den Einzug in die nächste Runde. Von den insgesamt 12 Bezirksligisten mussten hingegen drei frühzeitig die Segel streichen. In den 15 packenden Begegnungen fielen unglaubliche 94 Tore – was einem beeindruckenden Schnitt von 6,2 Treffern pro Partie entspricht.

Der SSC Donaueschingen (B1), der Tabellenführer der B-Liga, sorgte mit einem souveränen 6:3-Sieg über den Pokalfinalisten Eintracht Neukirch-Gütenbach für Aufsehen und verschärfte damit die sportliche Krise des Schlusslichts.

Underdogs scheitern knapp

SSC-Trainer Almir Smakovic ließ sich nicht lumpen: „Wir wollen immer gewinnen. Wir haben eine starke Offensive und erspielen uns viele Chancen.“ Für den Pokalsieger von 2013 könnte der Weg noch weit führen.

Eine weitere Überraschung gelang der SG Oberbaldingen/Öfingen (B2), die mit einem klaren 3:0-Sieg den Tabellenführer der A2-Liga, die SG Kirchen-Hausen, aus dem Bewerb warf.

Drei unterklassige Teams kämpften tapfer und waren nur knapp an einer Sensation dran:

SV Döggingen (B2) zwang den zwei Klassen höheren Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach in die Verlängerung, musste sich dort jedoch mit 1:2 geschlagen geben.

FC Bad Dürrheim (B1) führte gegen den Nachbarn FC Hochemmingen (A-Liga) zur Halbzeit mit 3:1, kassierte aber in den letzten Minuten noch den Ausgleich zum 3:3. In der Verlängerung holte sich der A-Ligist dann den Sieg.

Der SV Ewattingen (A2) lag gegen den Bezirksligisten VfB Villingen kurz vor der Pause mit 3:1 in Führung. Doch nach 90 Minuten stand es 7:4 für die Favoriten. Adem Sari vom VfB Villingen zeigte sich nach dem Spiel stolz: „Die Moral stimmte, wir haben nicht aufgegeben und das Spiel verdient gedreht.“

Torjäger des Pokals

Michael Schmidt (DJK Donaueschingen) traf gleich fünfmal. Timo Wagner (FC Furtwangen) und Patrick Zolg (SG Riedöschingen-Hondingen) erzielten jeweils vier Tore.

Alen Coralic (SSC Donaueschingen), Adem Sari (VfB Villingen), Manuel Huber (FC Gutmadingen), Marvin Karisan (SG Wolterdingen-Tannheim) und Luca Arceri (SV Geisingen) ragten mit jeweils drei Treffern aus den Siegerteams heraus.