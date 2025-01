Bezirksmeisterschaften in Neubulach: Statt Sparflamme jetzt eine XXL-Endrunde

Für den Bezirkshallenreferenten Sven Katz sind die ersten Hallenbezirksmeisterschaften der Jugend des neuen Fußballbezirks Nordschwarzwald eine Herzensangelegenheit. „Das Ziel war klar: Ein neuer Bezirk, alles ist neu, dann muss das auch echt gut werden“, sagt der Hochdorfer. Über Wochen hinweg musste er viel Überzeugungsarbeit leisten, war in unzähligen Gesprächen mit den Vereinen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Fast alle Vereine aus dem neuen Bezirk sind dabei. Und damit werden es absolute XXL-Hallenbezirksmeisterschaften, die vom 17. bis 19. Januar in Neubulach ausgetragen werden.

Kreis Calw zieht gut mit

Besonders für den Kreis Calw ist das beinahe eine Beschleunigung von 0 auf 100, denn im alten Bezirk Böblingen/Calw waren die Hallenbezirksmeisterschaften der Jugend eher eine Randerscheinung. „Ich komme ja aus dem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald, aber ich habe mir sagen lassen, dass das im Bezirk Böblingen/Calw eher auf Sparflamme gefahren wurde“, sagt Katz. Dass nun auch die Vereine im Kreis Calw so gut mitziehen, freut ihn besonders.

Lesen Sie auch

Seit dem 9. November wurden an allen Wochenenden Qualifikationsturniere ausgetragen – quer verteilt über den neuen Bezirk. Von Bad Liebenzell bis Vöhringen, von Altensteig bis Freudenstadt. 13 Hallen waren Austragungsorte dieser Turniere, organisiert von 14 verschiedenen Vereinen. Katz, der bei fast allen Turnieren dabei war, unterstreicht: „Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Bezirk verlief reibungslos und bei Komplikationen immer fair und lösungsorientiert ab. Ich bin selbst überrascht, wie schnell die beiden Ex-Bezirke auf allen Ebenen zusammengewachsen sind und wir einen sehr gut funktionierenden neuen Bezirk Nordschwarzwald haben.“

Trostrunde neu eingeführt

Neu eingeführt wurde in den Qualifikationsturnieren eine Trostrunde, damit auch schwächere Mannschaften zu mehr Spielzeit kommen. Auch das war Katz wichtig – denn die Jugendspieler sollen nicht die Lust am Fußball verlieren: „Ich gehe furchtbar gerne auf den Sportplatz und möchte das auch noch in einigen Jahren machen. Dafür brauchen wir genug Spieler.“

Insgesamt haben sich 48 Mannschaften für die Endrunde in Neubulach qualifiziert. Den Auftakt machen am 17. Januar die A-Junioren. Ab 18 Uhr spielen zehn Mannschaften in zwei Fünfer-Gruppen um den Titel. Das Finale ist für 22.55 Uhr vorgesehen. Weiter geht es am 18. Januar um 9 Uhr mit den D-Junioren, die um 13.55 Uhr mit ihrem Finale beginnen wollen. Die B-Junioren machen ab 15 Uhr weiter und sind um 19.55 Uhr mit ihrem Finale an der Reihe. Am 19. Januar eröffnen um 9 Uhr die E-Junioren ihre Hallenmeisterschaft mit dem Finale ab 13.55 Uhr. Während bei allen anderen Altersklassen zehn Teams ins Rennen gehen, sind es bei den C-Junioren nur acht. Sie beschließen ab 15 Uhr die Hallenbezirksmeisterschaften.

Als jemand, der fast alle Vorrundenspiele gesehen hat, weiß Katz natürlich, wie die Favoritenrollen verteilt sind. Seine Einschätzung: „Bei den A-Junioren ist das schwierig und völlig offen, aber da sehe ich schon den TuS Ergenzingen vorne. Die haben aber auch nicht alle Spiele gewonnen. Wenn es danach geht, ist die SG Vöhringen Favorit. Als einzige haben die alle vier Spiele gewonnen.“ Bei den B-Junioren sieht er dagegen den VfL Nagold und den TuS Ergenzingen als klare Favoriten. „Ich freue mich aber ganz besonders auf die E-Junioren, denn da gibt es richtig starke Mannschaften. Meine Top-Favoriten sind die SG Empfingen und die JSG Hengstett“, so der Bezirkshallenwart.

Hotel in Nebulach gebucht

Wie sehr Katz Feuer und Flamme für die Bezirkshallenmeisterschaften ist, zeigt auch, dass er Neubulach an den drei Tagen nicht verlassen wird: Er hat sich für das gesamte Wochenende ein Hotel in der Bergbaustadt gebucht – obwohl Hochdorf keine 30 Kilometer entfernt ist.