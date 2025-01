Bezirksmeisterschaften in Neubulach: Hallenreferent schwärmt von vielen Talenten in den Jugendteams

Georgios Scarpello Ringen DM – Schwenninger möchte 50-jährige Titel-Durststrecke beenden

Die Ringer des ASV Schorndorf wollen den ersten deutschen Meistertitel seit 1975. Nach der 13:16-Niederlage gegen den SC Siegfried Kleinostheim in der Göppinger EWS Arena hofft der Schwenninger Georgios Scarpello am Samstag (19.30 Uhr) auf einen Einsatz im Rückkampf in der Linde MH Arena Aschaffenburg.