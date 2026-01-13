Bezirksmeisterschaften der Frauen: Hallenturnier bekommt neuen Anstrich oder wird abgeschafft

Den Hallenbezirksmeisterschaften der Frauen fehlt es seit Jahren an Anmeldezahlen. Grund ist auch, dass das Format nicht beliebt ist. Nun soll eine Entscheidung her.
Die Hallenbezirksmeisterschaften der Frauen finden am Samstag in der Freudenstädter David-Fahrner-Halle statt. Angemeldet haben sich acht Teams, die in zwei Gruppen eingeteilt erst eine Gruppenphase und dann die Finalrunde spielen. Los geht es am Samstag um 12.30 Uhr mit der Auftaktpartie SGM Klosterreichenbach/SV Musbach gegen SV Musbach. Die Finalspiele starten um 15 Uhr. Das Finale wird um 16.15 Uhr angepfiffen.