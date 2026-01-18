Bezirksmeisterschaft: Später Treffer sichert dem SV Oberreichenbach den Titel

Den Bezirksmeistertitel in der Halle hat sich der SV Oberreichenbach in einem spannenden Duell gegen seinen Lokalrivalen beim Turnier in Freudenstadt gesichert.

Der SV Oberreichenbach hat sich in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt den Bezirksmeistertitel in der Halle sichern können. Im Finale konnte sich der Landesligist in einem sehr unterhaltsamen und spannenden Endspiel gegen den Lokalrivalen Spvgg Berneck-Zwerenberg mit 2:1 Toren durchsetzen. Das entscheidende Tor der Partie gelang dabei wenigen Sekunden vor der Schlusssirene Oberreichenbachs Spielerin Anna-Sophie Fliege, die damit ihre Mannschaft den Bezirksmeistertitel sicherte.

Verbandsligist SV Musbach wurde Dritter und der SV Eutingen, der mit seiner Regionenligamannschaft angereist war, erreichte Platz vier. Beide waren im kleinen Finale aufeinandergetroffen und der SV Musbach hatte mit 2:1 gewonnen.

Das durch den SV Musbach organisierte Turnier in der David-Fahrner-Halle sah zwei sehr ausgeglichene Vorrundengruppen, in der sich am Ende größtenteils die Favoriten durchsetzen konnten.

Im ersten Halbfinale standen sich die Spvgg Berneck-Zwerenberg und der SV Eutingen gegenüber. Ein schnelles Tor durch Romina Schindler brachte den Landesligisten schnell in Führung, die im Verlaufe der Partie dem zweiten Tor deutlich näher waren als die Eutinger dem Ausgleich.

Musbach geschlagen

Auch das zweite Halbfinale zwischen dem SV Musbach und dem SV Oberreichenbach war sehr ausgeglichen. Musbach ging durch ihre Mittelstürmerin Sarah Ungericht in Führung. Oberreichenbach zeigte sich unbeeindruckt und lag durch zwei sehenswerte Tore von Mareike Besch kurze Zeit später mit 2:1 in Führung, die sie bis zur Schlusssirene nicht mehr aus der Hand geben sollten.

Die fairen Partien wurden von den Schiedsrichtern Harald Bosch, Mirko und Jan Harter umsichtig geleitet. Die Turnieraufsicht hatte der Bezirksverantwortliche Helmut Späth inne.

Beste Torschützinnen

Bei der anschließenden Siegerehrung übergab der Vorsitzende des Bezirks Nordschwarzwald Wolfgang Ottmar an alle teilnehmenden Mannschaften die Pokale und Preise. Als beste Torschützinnen des Turniers wurden Anna Knepper (SV Oberreichenbach) und Sarah Ungericht (SV Musbach), die jeweils fünf Treffer erzielten, ausgezeichnet.

Endplatzierungen: 1. SV Oberreichenbach, 2. Spvgg Berneck-Zwerenberg, 3. SV Musbach, 4. SV Eutingen, 5. SGM Klosterreichenbach/SV Musbach, 6. SGM Glatten/Hopfau, 7. SGM SC Neubulach/SV Schönbronn, 8. VfL Hochdorf.