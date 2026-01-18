Bezirksmeisterschaft: Später Treffer sichert dem SV Oberreichenbach den Titel

Den Bezirksmeistertitel in der Halle hat sich der SV Oberreichenbach in einem spannenden Duell gegen seinen Lokalrivalen beim Turnier in Freudenstadt gesichert.
Der SV Oberreichenbach hat sich in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt den Bezirksmeistertitel in der Halle sichern können. Im Finale konnte sich der Landesligist in einem sehr unterhaltsamen und spannenden Endspiel gegen den Lokalrivalen Spvgg Berneck-Zwerenberg mit 2:1 Toren durchsetzen. Das entscheidende Tor der Partie gelang dabei wenigen Sekunden vor der Schlusssirene Oberreichenbachs Spielerin Anna-Sophie Fliege, die damit ihre Mannschaft den Bezirksmeistertitel sicherte.