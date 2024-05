So verstärkt sich der SV Rust zur neuen Saison

Bezirksligist will angreifen

1 Der SV Rust (hier am Ball bei einer Partie gegen Seelbach) stellt sich neu auf. (Archivbild) Foto: Künstle

Um in der neuen Spielzeit wieder oben mitzuspielen, stellt sich das Bezirksligateam neu auf. Der Fokus soll auf der Teamchemie liegen.









Link kopiert



Die Bezirksliga-Elf aus Rust will in der kommenden Saison personell verstärkt angreifen. Der Verein befinde sich mitten in der Kaderplanung für die Spielzeit 24/25, berichtet SV-Vorsitzende Ralf Arndt im Gespräch mit unserer Redaktion.