1 Der VfR Sulz stellt seine Neuzugänge vor. Foto: VfR Sulz

Auch beim VfR Sulz laufen die Planungen für die kommende Spielzeit. So konnten die Neckarstädter unter anderem ein Brüderpaar verpflichten.









Noch sechs Spieltage sind in der laufenden Spielzeit zu absolvieren. Durch den 2:1-Erfolg im Derby gegen die SG Vöhringen machte der VfR Sulz am Wochenende einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Unabhängig von der nächstjährigen Spielklasse konnte der Verein nun drei Neuzugänge vermelden.