1 Marco Sumser ist nicht mehr Trainer beim SV Wachendorf. Foto: Wagner

Der SV Wachendorf hat Spieltrainer Marco Sumser beurlaubt. Bis zum Ende der Saison übernehmen die beiden Spieler Giuseppe Capasso und Bastian Dorn die Geschicke beim Bezirksligisten.















Link kopiert

"Sumser hätte zum Ende der Saison eh aufgehört", sagt Vorstand des SV Wachendorf, Horst Seifer. Allerdings habe er das auch erst vor gut einer Woche mitgeteilt. Nun sei man auf der Suche nach einem Nachfolger für den Spielertrainer, der 2019 vom Verbandsligisten FV07 Albstadt gekommen war.

Nachdem es beim SV Wachendorf in der Hinrunde richtig gut lief und man auch mit der Meisterschaft beziehungsweise dem Relegationsplatz liebäugelte, war in der Rückrunde nicht mehr so viel zusammengelaufen. Besonders in den letzten Spielen hatte das Team teilweise hoch verloren – wie zuletzt das 0:7 gegen den SV Vollmaringen.

"Derzeit ist von A bis Z der Wurm drin", fasst es Seifer zusammen. Zwar habe das Team mit vielen Verletzten zu kämpfen, aber das hätten auch andere. Daran liege es aber nicht allein. "Bei uns geht es eh um nichts mehr", so Seifer zur Beurlaubung von Sumser. Die beiden Spieler Capasso und Dorn sind eh verletzt und übernehmen nun für den Rest der Saison.