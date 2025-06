Bezirksligist siegt 4:1: Philipp Rumpel macht den Unterschied – Sulz schlägt den SV Dietersweiler

1 Alin Cozma war eine sichere Bank in der VfR-Defensive. Hier gewinnt er ein Kopfballduell. Foto: Andreas Wagner Der VfR Sulz hat weiter die Chance auf den Klassenerhalt: Der Bezirksligist setzte sich gegen den SV Dietersweiler mit 4:1 durch. Überragender Mann war Spielertrainer Philipp Rumpel.







Link kopiert



Der Unterschiedsspieler der Partie war am Sonntag schnell auszumachen: VfR-Spielertrainer Philipp Rumpel brachte seine Mannschaft mit einem Doppelpack in der 1. Halbzeit auf die Siegerstraße. Bei beiden Treffern zeigte der Linksfuß seine große Qualität. In der 17. Minute drosch er das Leder aus spitzem Winkel und halblinker Position unter die Latte, beim 2:0 in der 33. Minute machte er im Strafraum noch einen Haken und dann traf dann noch per leicht abgefälschtem Rechtsschuss.