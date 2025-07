Unter großem öffentlichen Interesse hat der Württembergische Fußballverband am Mittwochmittag die erste Runde des WFV-Pokals ausgelost. Bis zu 650 Personen verfolgten die Auslosung im Youtube-Livestream, der TSV Möttlingen schaute gar während der Abschlussfahrt auf Mallorca in Mannschaftsstärke zu, wie die Lose gezogen wurden.

Nach der Ziehung der ersten Runde veröffentlichte der Verband auf fussball.de am Abend auch die potenziellen Paarungen in den Runden zwei und drei, die noch in den regionalen Gruppen – angepasst an die jeweiligen Einzugsgebiete der vier Landesligen – ausgetragen werden.

Dem Bezirksligisten SV Winzeln, der sich durch den Sieg im Pokal im neuen Bezirk Schwarzwald/Zollern für den WFV-Cup qualifiziert hat, winkt dabei in der zweiten Runde ein absolutes Traumlos. Denn falls sich der unterklassige SVW am 26. Juli auf eigenem Platz gegen den Landesligisten SV Nehren durchsetzen kann, wartet der Vorjahresfinalist TSG Balingen in Runde zwei. Der Regionalligist steht dank eines Freiloses direkt in der zweiten Runde – geplant ist das Spiel laut fussball.de bereits für Mittwoch, 30. Juli, um 18 Uhr.

SV Zimmern könnte auf Oberligisten treffen

Auch für den SV Zimmern ist ein Hammergegner in Runde zwei möglich. Der Landesligist hat am Mittwoch ein Freilos zugelost bekommen und trifft in der zweiten Runde auf den Gewinner des Duells zwischen dem VfL Pfullingen II und dem SSV Reutlingen. Alles andere als ein Sieg des Oberligisten beim unterklassigen Gegner würde einer Sensation gleichkommen.

Bereits fix: Bösingen trifft auf Albstadt

Gewissheit in Sachen Zweitrundengegner hat bereits der VfB Bösingen, der ebenfalls ein Freilos für die erste Runde erhalten hat. Im Duell zweier Landesligisten empfängt der VfB am ersten Augustwochenende (2. oder 3. August) den FC 07 Albstadt und darf dank Heimvorteil von der dritten Runde träumen. Der SV Seedorf, der in Runde eins gegen den neuen Ligakonkurrenten TuS Ergenzingen antritt, würde bei einem Sieg in der nächsten Runde auf den Verbandsliga-Absteiger und Neu-Landesligisten VfL Pfullingen.

Schnelles Wiedersehen mit dem Ex-Club?

Für Daniel Seemann, neuer Trainer beim FC Holzhausen, könnte es derweil in Runde zwei unter Umständen bereits zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club kommen.

FC Holzhausen: Neuer Trainer in Runde zwei gegen Ex-Club?

Denn falls der Vorjahreshalbfinalist aus dem Sulzer Teilort sein Duell mit der TSG Tübingen gewinnt, trifft er in Runde zwei auf den Gewinner aus dem Landesligainternen Duell BSV Schwenningen gegen SG Empfingen, bei der Seemann zuletzt als spielender Co-Trainer aktiv war.

Alle Begegnung der 1. Runde im WFV-Pokal in der Gruppe 3

FC Holzhausen – TSG Tübingen

VfL Pfullingen II – SSV Reutlingen 1905 Fußball

SC 04 Tuttlingen – FC Rottenburg

SV Winzeln – SV Nehren

VfL Nagold – TSV Harthausen/Scher

TSV Möttlingen – SV Croatia Reutlingen

SSC Tübingen – TSG Balingen Fußball II

BSV 07 Schwenningen – SG Empfingen

SpVgg Freudenstadt – Young Boys Reutlingen

SV Seedorf – TuS Ergenzingen

Freilose für:

TSG Balingen Fußball

VfB Bösingen

VfL Pfullingen

VfL Mühlheim

FC 07 Albstadt

SV Zimmern o.R.

Dann wird gespielt:

Die 1. Runde

findet am Wochenende 26. und 27. Juli statt, Runde zwei am ersten August-Wochenende (2. und 3. August).