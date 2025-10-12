Bezirksligaspiel des Tages: SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee beendet Negativserie

Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Reaktion der Gäste aus Felldorf-Bierlingen folgte am Ende des Spiels zu spät.

SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee – SG Felldorf-Bierlingen 3:2 (1:0). Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat einen enorm wichtigen Heimerfolg gegen die Gäste aus Felldorf-Bierlingen gefeiert. Die Aufholjagd der Mannschaft von Ümit Dagistan mit zwei späten Treffern ihres Torjägers Thomas Baur kam dabei etwas zu spät und änderte nichts am verdienten Heimerfolg der Gastgeber.

Bei besten äußeren Bedingungen und vielen Zaungästen war den Gastgebern deutlich anzumerken, dass sie auf dem Ahldorfer Sportplatz ihre Negativserie beenden wollten. Die Truppe von Sven Hayer nahm die Zweikämpfe resolut an und spielte schnörkellos nach vorne. Bestes Beispiel war der Führungstreffer der SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee in der 23. Minute. Nach einem weiten Schlag auf die linke Seite kam zwar Mittelstürmer Raphael Hopf zu Fall, den Abpraller versenkte aber Ahhldorf-Mühlens agiler Mittelfeldakteur Pascal Trick zum 1:0 in die Maschen.

Taktische Fouls clever eingesetzt

Die Offensivaktionen der Gäste wurden zumeist bereits im Ansatz unterbunden. Oder so holten sich die Gastgeber (Michael Thomas und Matthias Hellstern) nach taktischen Fouls gegen Thomas Baur lieber eine Gelbe Karte ab, als diesen davon marschieren zu lassen.

In der 30. Minute brandete im Lager der Gastgeber fälschlicherweise bereits Jubel auf, als Ahdorf-Mühlen-Dettensees an diesem Tag etwas glücklosem Torjäger Raphael Hopf das vermeintliche 2:0 gelang. Der Ball war aber nicht hinter der Linie, sondern nur am Außennetz. Weitere gute Torannäherungen der Hayer-Truppe blieben bis zur Pause ohne Resultat.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber zwingender nach vorne. Tobias Schmollinger, der an vielen guten Aktionen seiner Mannschaft beteiligt war, verpasste um ein Haar nach Zuspiel von Pascal Trick den zweiten Treffer. Auf der Gegenseite vergab der kurz zuvor eingewechselte Gästestürmer Julian Mayer nach Kopfballverlängerung die Großchance, die Partie auszugleichen. Er scheiterte am gut reagierenden Keeper Florian Werth.

Antwort bleibt aus

Nach einem perfekt gespielten Freistoß von Pascal Trick auf das Gästegehäuse drückte Tobias Schmollinger den Ball mit der Hüfte über die Linie. Die Antwort der Gäste auf diesen Zwei-Tore-Rückstand blieb weitestgehend aus.

In der 73. Minute sorgte erneut Tobias Schmollinger mit dem 3:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. Nach einem Eckball von Pascal Trick war Schmollinger per Kopf zur Stelle. Die Gastgeber konnten sich in der Folge sogar den Luxus leisten, ihre Torschützen Pascal Trick und Tobias Schmollinger vom Feld zu nehmen. Erst in den Schlussminuten löste sich bei den Gästen in der Offensive der Knoten. Torjäger Thomas Baur konnte sich zweimal in seiner unnachahmlichen Art von seinen Gegenspielern lösen und traf sehenswert in der 89. und bereits in der Nachspielzeit. Die Aufholjagd der Gäste endete aber abrupt und kurz danach pfiff der Schiedsrichter Florian Schachtschneider die Partie ab.

Auf einen Blick

SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee: Florian Werth – Matthias Hellstern, Michael Thomas (87. Niklas Kleindienst), Michael Lugihl, Matthias Thomas, Pascal Trick (78. Marius Saiber), Tobias Schmollinger (75. Thomas Raible), Raphael Kurtz, Maik Guhl, Nick Schober, Raphael Hopf (90. Niklas Jahn).

SG Felldorf-Bierlingen: Leon Beuter – Mario Noll, Lucien Lohmüller, Markus Pfeffer (75. Daniel Grammer), Thomas Baur, Dogukan Kilicaslan, Leon Kaiser, Tim Nichter (70. Finn Kaiser), Lucas Noll (46. Julian Mayer), Aaron Heim, Jannis Noe (42. Jan Pfeffer).

Tore: 1:0 Pascal Trick (23.), 2:0, 3:0 Tobias Schmollinger (60., 73.), 3:1, 3:2 Thomas Baur (89., 90.+4.).

Schiedsrichter: Florian Schachtschneider.