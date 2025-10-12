Bezirksligaspiel des Tages: SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee beendet Negativserie

Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Reaktion der Gäste aus Felldorf-Bierlingen folgte am Ende des Spiels zu spät.
SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee – SG Felldorf-Bierlingen 3:2 (1:0). Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat einen enorm wichtigen Heimerfolg gegen die Gäste aus Felldorf-Bierlingen gefeiert. Die Aufholjagd der Mannschaft von Ümit Dagistan mit zwei späten Treffern ihres Torjägers Thomas Baur kam dabei etwas zu spät und änderte nichts am verdienten Heimerfolg der Gastgeber.