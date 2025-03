Bezirksliga Zollern/Schwarzwald: Zündstoff in Trillfingen und viele Tore

Zündstoff in Trillfingen und viele Tore

1 Trillfingens Fabian Wütz ist im Duell der Kapitäne vor Wurmlingens Torjäger Nico Marks am Ball. Foto: Kara

Die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hatte am Wochenende viele Tore aber auch Zündstoff zu bieten. Im Verfolgerduell zwischen dem TSV Trillfingen und dem SV Wurmlingen ging es eng zu.









Link kopiert



Das vermeintliche 3:3 sorgte im Sportheim des TSV Trillfingen nach der mit 3:5 verlorenen Partie gegen den SV Wurmlingen noch für einigen Gesprächsstoff. Joey-Leon Gerlach hatte sich in der 65. Minute nach einer Ecke mit voller Entschlossenheit in den Ball geworfen, den Ball mit Wucht ins gegnerische Tornetz geköpft und so dem Spiel eine vermeintliche Wende gegeben.