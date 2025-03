In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern finden unter der Woche zwei Spiele statt.

SV Dotternhausen – FC Grosselfingen (Mittwoch, 19 Uhr). Nur drei Punkte trennen den SV Dotternhausen und den FC Grosselfingen in Staffel 1. Beide wollen unbedingt auch in der kommenden Saison Bezirksliga spielen und so geht es bei diesem Aufeinandertreffen des Tabellenvierten (31 Punkte) und dem Tabellensechsten (28 Punkte) auch um wichtige Punkte, die zum Ligaverbleib beitragen könnten.

Dotternhausen gewann am Wochenende mit 4:1 gegen die SGM Heuberg, während der FC Grosselfingen dem SV Heiligenzimmern mit 0:2 unterlag. Das Momentum gehört sicherlich dem SVD, bei dem zuletzt sowohl Marius, als auch Julian Oberle in der Startelf standen.

SV Bubsheim – TSV Trillfingen (Mittwoch, 19.30 Uhr). Das Nachholspiel aus dem November bietet beiden Team die Möglichkeit sich zu rehabilitieren. Denn sowohl der SV Bubsheim (1:3 bei der SGM Nusplingen/Obernheim), als auch der TSV Trillfingen (3:5 gegen den SV Wurmlingen) haben am Wochenende ihre Spiele verloren.

Tabellarisch stehen die beiden Mannschaften eng beieinander. Die Gastgeber, die von Paul Ratke trainiert werden, liegen mit 34 Punkten auf Platz vier. Der TSV Trillfingen hat als Tabellenfünfter 32 Punkte auf der Haben-Seite. Sollte es einen Sieger geben, würde dieser den Anschluss zur Tabellenspitze halten. Der Verlierer müsste bangen.