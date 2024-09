Bezirksliga WFV: FSV Schwenningen verspielt gegen die SG Gruol/Erlaheim eine 2:0-Führung

1 Torwart Samir Smakovic hielt gut, konnte die Niederlage der FSV aber auch nicht verhindern. Foto: Heinz Wittmann

Ante Rogic und Armido Stoppiello hatten die Grünhemden in Führung gebracht, doch die Gäste drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zum 4:2-Sieg. FSV-Trainer Almir Smakovic kann sich nach der unglücklichen Niederlage eine kleine Spitze nicht verkneifen.









Link kopiert



FSV Schwenningen – SG Gruol/Erlaheim 2:4. (2:1). Bezirksliga-Aufsteiger FSV blieb auch nach seinem fünften Saisonspiel sieglos. Und dabei hatte es am späten Samstagnachmittag so gut für die Mooskicker begonnen: Nach einer Viertelstunde wurde Armido Stoppiello im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter münzte Ante Rogic in das 1:0 um.