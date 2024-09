1 Hat noch viel Arbeit mit dem Team vor sich: FSV-Trainer Almir Smakovic. Foto: Heinz Wittmann

Bereits zur Halbzeit liegt der Aufsteiger mit 0:4 hinten. Ante Rogic erzielt für die Grünhemden den Ehrentreffer.









TSV Trillfingen – FSV Schwenningen 8:1 (4:0). Die Grünhemden waren nach ihrem 4:2-Sieg im Bezirkspokal am Donnerstag in Waldmössingen so optimistisch. Doch sie erlebten in dem Haigerlocher Stadtteil am Sonntag im Bezirksliga-Alltag ein Waterloo. Mit acht Gegentoren wurde eine ganz neue Baustelle bei der FSV aufgemacht.