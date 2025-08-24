Bezirksliga: Vier Teams mit sechs Punkten auf dem Konto

Dem TSV Straßberg hat offensichtlich in der noch jungen Saison 2025/26 Gefallen daran gefunden, seine Spiele auf dramatische Art und Weise zu gewinnen. Letzte Woche der Last-Minute-Siegtreffer in Lauterbach – und nun ein spektakuläres Comeback trotz eines Horror-Starts gegen den SV Bubsheim. Rückstand in der zweiten Minute, Platzverweis für Andreas Hotz nur zwei weitere Minuten später. „Du nimmst dir alles mögliche vor und dann liegst du nach fünf Minuten mit 0:1 hinten und bist ein Mann weniger“, haderte TSV-Coach Marc-Philipp Kleiner mit dem Schicksal seiner Schützlinge.

Doppelschlag durch Mathauer und Jehle

„Ich muss meinen Jungs natürlich ein riesengroßes Kompliment aussprechen“, führt Kleiner fort. „Dass wir dieses Spiel noch drehen, spricht für die Mannschaft!“ Ein Doppelschlag in der 86. und 87. Minute brachte dem Absteiger den lautstark bejubelten Heimsieg ein. Leon Mathauer traf zunächst per Elfmeter zum 2:2-Ausgleich und Kapitän Jonas Jehle anschließend mit einem herrlichen Lupfer zum 3:2-Endstand.

Hechingen schlägt Trillfingen

Nicht ganz so dramatisch, aber ebenfalls sehenswert, startete der zweite Spieltag am bereits am Samstag mit dem 4:3-Sieg des FC Hechingen gegen den TSV Trillfingen. Ein Doppelpack von Hermann Gaksteder sowie Treffer von Fatih Ezgin und Ilija Nebrigic bescherten dem Team von Joso Zupan den zweiten Saisonsieg. „In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass uns ein wenig die Luft gefehlt hat“, analysierte der Hechinger Cheftrainer nach der Partie, ergänzte jedoch: „Umso größer ist das Kompliment an die Mannschaft für die starke kämpferische Leistung in der Schlussphase. Ich denke, dass wir uns den Sieg im Endeffekt verdient haben.“

Auch Deißlingen/Lauffen und Trossingen gewinnen

Neben Hechingen und Straßberg stehen zwei weitere Mannschaften mit einer perfekten Bilanz von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Die SGM Deißlingen/Lauffen gewann nach dem 8:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende diesmal „nur“ mit 3:1 in Grosselfingen, bleibt aber Spitzenreiter. Die Spvgg Trossingen ließ beim 3:0-Erfolg in Wurmlingen nichts anbrennen.

Frühwirt-Hattrick in Kolbingen

Der SV Dotternhausen bezwang Rot-Weiß Ebingen mit 4:1 – unter anderem dank eines Doppelpacks von Anes Kljajic. Der Neuzugang aus Frommern hat damit nun bereits drei Saisontreffer auf dem Konto, ebenso wie Yannick Frühwirt, der mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit die Weichen für den 5:2-Sieg des SV Kolbingen gegen die SGM Hardt/Lauterbach stellte, und Fabio Müller, der einen Doppelpack zum 5:1-Erfolg der SGM Gruol/Erlaheim in Schramberg beisteuerte. Außerdem besiegte der TSV Laufen/Eyach die SGM Bösingen II/Beffendorf mit 3:1.