Bezirksliga: Vier Teams mit sechs Punkten auf dem Konto

Der TSV Straßberg fährt den nächsten dramatischen Sieg. Auch Hechingen, Deißlingen/Lauffen und Trossingen gewinnen erneut. Yannick Frühwirt schafft einen lupenreinen Hattrick an.
Dem TSV Straßberg hat offensichtlich in der noch jungen Saison 2025/26 Gefallen daran gefunden, seine Spiele auf dramatische Art und Weise zu gewinnen. Letzte Woche der Last-Minute-Siegtreffer in Lauterbach – und nun ein spektakuläres Comeback trotz eines Horror-Starts gegen den SV Bubsheim. Rückstand in der zweiten Minute, Platzverweis für Andreas Hotz nur zwei weitere Minuten später. „Du nimmst dir alles mögliche vor und dann liegst du nach fünf Minuten mit 0:1 hinten und bist ein Mann weniger“, haderte TSV-Coach Marc-Philipp Kleiner mit dem Schicksal seiner Schützlinge.