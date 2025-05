Einen klaren Sieg auf dem Papier, ein umkämpftes Lokalderby auf dem Platz und jede Menge Chancen auf beiden Seiten hatte dieses Derby zu bieten. Der VfB bleibt 2025 daheim ungeschlagen und machte den vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt.

2:0 nach 20 Minuten

Es war nicht der Tag der Tannheimer Offensive. Diese ließ Chancen für zwei Spiele liegen und hatte so nach 90 Minuten verdient das nachsehen. VfB-Spielertrainer Adem Sari sorgte zunächst für die 1:0-Blitzführung. Fabian Pompa hatte sich über den rechten Flügel durchgesetzt und seine flache Hereingabe an den ersten Pfosten drückte der Torjäger mit seinem 24. Treffer über die Linie. Ömer Bulut und Stefan Drzyzga hätten direkt nachlegen können. Weil die Gäste die ersten 20 Minuten verschliefen sorgte Bulut für den 2:0-Paukenschlag nach einem Zuckerpass von Ali Sari in die Gasse (19.).

Lesen Sie auch

Drittes Tor noch vor der Pause

Jetzt wachte Tannheim auf: Tian Garcia zeigte die erste Glanzparade gegen Tobias Weißhaar (20.). Dann lenkte er reaktionsschnell gegen Pascal Götz über die Latte (24.). Und eine Flanke von Weißhaar köpfte Yannick Chamaillard an die Latte (25.). Statt 2:2 bekamen die Gäste postwendend den Dämpfer. Wie beim zweiten Tor überspielte diesmal Adem Sari die Abwehrkette in den Lauf von Bulut und der schob frei vor dem chancenlosen Daniel Simone zum 3:0 ein (33.).

Unzählige Hochkaräter

Bis zur Pause ging es mit Hochkarätern hin und her. Bulut traf den Pfosten (41.), Bastian Waskow scheiterte an Garcia (42.). Nach dem Seitenwechsel ging es weiter: Furkan Sari traf wieder den Pfosten (48.), Waskow köpfte für Tannheim an die Latte (72.). Wie bärenstark VfB-Schlussmann Garcia an diesem Tag war zeigte sein „Monstersave“ in der 81. Minute: Aus drei Metern verhinderte er gegen Christian Scheu den Anschlusstreffer.

Alles in allem sahen die Zuschauer ein sehr unterhaltsames, offensiv geführtes Spiel von Mannschaften, welches durchaus auch mit mehr Treffern auf beiden Seiten hätte enden können.

Statistik und Trainerstimmen

VfB Villingen: Garcia - Pompa, Drzyzga, Haji, Bitter (46. Redzepovic), Restle, Süzer, Fu. Sari (79. Bayrak), Al. Sari, Ad. Sari, Bulut. FC Tannheim: Simone - Maingardt, Speigel, Scheu, Chammaillard, Steiner (84. Blanco-Salgado), Schmid (23. Wieczorek, 71. Dannegger), Waskow, Weißhaar, Bauer, Götz. Tore: 1:0 Sari (7.), 2:0 Bulut (19.), 3:0 Bulut (33.). Schiedsrichter: Marcel Haberbosch. Adem und Ali Sari (VfB Villingen): „Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Man muss sagen, unser Matchwinner stand heute im Tor: Tian Garcia, unser Ersatzkeeper. Er hat klasse gehalten. Insgesamt war unser Sieg verdient, obwohl Tannheim sehr viele Chancen hatte, wir jedoch auch. Nach der starken Rückrunde dürften wir den Klassenerhalt schaffen, allerdings bleiben wir bis zum Ende in jedem Spiel hungrig.“ Enrique Blanco (FC Tannheim): „Dieses Spiel dürfen wir nie im Leben verlieren - zumindest ein Unentschieden, ein 3:3 war möglich. Wir hatten einen Haufen Chancen, da darf man nicht zu Null spielen. In der ersten Halbzeit sind wir durch die personellen Umstellungen in der Defensive nicht sicher gestanden und haben deswegen die Tore kassiert. Trotz der Niederlage haben wir kein schlechtes Spiel gemacht, eben nur unsere Möglichkeiten nicht genutzt.“