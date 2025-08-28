Bezirksliga: TSV Laufen mit vier Spielen in zwölf Tagen

Auch am dritten Spieltag stellt sich wieder die Frage: Welche Teams können ihre weiße Weste anbehalten? Neben der SGM Deißlingen/Lauffen haben noch drei weitere Mannschaften das Vorhaben, ihren perfekten Start in die Saison 2025/26 fortzusetzen. Der TSV Straßberg, der an den vergangenen beiden Wochenenden mit einem Last-Minute-Siegtreffer in Lauterbach und einem Comeback-Sieg in Unterzahl gegen Bubsheim für reichlich Dramatik sorgte, ist am Sonntag (15 Uhr) zu Gast beim SV Winzeln, der sich in seinem bis dato einzigen Spiel mit einem torlosen Remis vom anderen Landesliga-Absteiger, dem TSV Frommern, trennte.

Hechingen zu Gast in Lauterbach Der FC Hechingen, der mit einem Torverhältnis von 7:5 nach zwei Spielen ebenfalls für Unterhaltungswert steht, ist zu Gast bei der SGM Hardt/Lauterbach. Nach Siegen in Gruol und gegen Trillingen peilen auch die Hechinger an, ihre Siegesserie am Leben zu erhalten.

Gleiches gilt für das dritte Team im Bunde, die Spvgg Trossingen. Diese bekommt es mit dem TSV Laufen/Eyach zu tun, der mit einem Sieg und einem Remis – sowie dem Weiterkommen in die zweite Runde des Bezirkspokals – ebenfalls gut in die neue Saison gestartet ist. „Wir sind nicht schlecht in die Saison gekommen. Also werden wir natürlich mit breiter Brust nach Trossingen fahren, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Ich erwarte aber ein sehr schwieriges Spiel. Trossingen gehört für mich zu den Favoriten auf den Aufstieg und hat eine enorme Qualität im Kader“, blickt Spielertrainer Nico Heckendorf auf die anstehende Aufgabe. Dem TSV stehen nun harte Wochen bevor. Am Sonntag ist man zu Gast in Trossingen, am Donnerstag steht das Nachholspiel gegen die SGM Gruol/Erlaheim auf dem Programm und am nächsten Sonntag wiederum empfängt man Rot-Weiß Ebingen. Danach folgt direkt die nächste englische Woche mit dem Top-Duell in Deißlingen – vier Spiele in zwölf Tagen also für den TSV. „Der September wird sehr zäh. Aktuell sind wir aber fit. Natürlich hoffen wir, die englischen Wochen verletzungsfrei zu überstehen und mit voller Kapelle antreten zu können“, so Heckendorf.

Zwei englische Wochen

Gelingt Frommern der erste Sieg?

Eröffnet wird der dritte Spieltag bereits am Samstag (13.30 Uhr), wenn die SGM Bösingen II/Beffendorf den TSV Frommern empfängt. Nach zwei torlosen Unentschieden zum Auftakt – gegen Laufen und Winzeln – will das Team rund um den neuen Spielertrainer Lukas Foelsch nun den ersten Sieg einfahren. Vielleicht war der spektakuläre 5:3-Erfolg im Pokal gegen die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten II der berühmte geplatzte Knoten.

Pokal-Aufwind?

Diesen Effekt erhofft sich auch die SGM Schramberg/Sulgen von ihrem Triumph nach Elfmeterschießen unter der Woche gegen Böhringen/Dietingen. Denn in der Liga hätte es bis dato kaum schlechter laufen können: 1:8 in Deißlingen und 1:5 zuhause gegen Gruol/Erlaheim. Gelingt nun beim TSV Trillfingen der erste Punktgewinn? Außerdem ist der FC Grosselfingen in Gruol gefragt, Rot-Weiß Ebingen empfängt den SV Wurmlingen und der SV Bubsheim und der SV Kolbingen stehen sich gegenüber.