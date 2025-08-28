Bezirksliga: TSV Laufen mit vier Spielen in zwölf Tagen

Der TSV Laufen/Eyach hat harte Wochen vor sich – beginnend in Trossingen. Straßberg ist zu Gast in Winzeln. Schramberg/Sulgen hofft in Trillfingen auf Pokal-Rückenwind.
Auch am dritten Spieltag stellt sich wieder die Frage: Welche Teams können ihre weiße Weste anbehalten? Neben der SGM Deißlingen/Lauffen haben noch drei weitere Mannschaften das Vorhaben, ihren perfekten Start in die Saison 2025/26 fortzusetzen. Der TSV Straßberg, der an den vergangenen beiden Wochenenden mit einem Last-Minute-Siegtreffer in Lauterbach und einem Comeback-Sieg in Unterzahl gegen Bubsheim für reichlich Dramatik sorgte, ist am Sonntag (15 Uhr) zu Gast beim SV Winzeln, der sich in seinem bis dato einzigen Spiel mit einem torlosen Remis vom anderen Landesliga-Absteiger, dem TSV Frommern, trennte.