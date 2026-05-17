Bezirksliga Topspiel: Viel Lob von Coach Mario Ketterer nach dem Befreiungsschlag von Union

Die Schwarzwälder setzen sich mit einem – für den Bezirksliga-Klassenerhalt wichtigen – 1:0 daheim gegen die SG Riedöschingen durch. Markus Ringwald erzielt Treffer des Tages.

Bezirksliga: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach - SG Riedöschingen/Hondingen 1:0 (0:0). Durchatmen bei den Unionern – aber nun noch größeres Zittern bei den Gästen. Im Abstiegskampf der Bezirksliga geht es jede Woche hin und her. „Darum war es ein brutal wichtiger Sieg für uns“, freute sich Union-Coach Mario Ketterer, der mit seiner Mannschaft nach dem Heimdreier auf den zehnten Platz vorgerückt ist.

Union hat personell viel Pech Personell erwischte es die Hausherren vor dem Duell in Schönwald knüppeldick: Torben Stockburger, Farin Wehrle, Manuel Passarella und Nico Frey fielen aus. Beim Warmmachen erwischte es Patrick Eschle. Zu allem Überfluss verletzte sich Markus Dold, der schon aus dem Pokalspiel angeschlagen hervorging, nach zehn Minuten am Oberschenkel. Im weiteren Spielverlauf zog sich Peter Nock eine Augenverletzung zu und musste später sogar deshalb zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Dickes Lob von Mario Ketterer

Auf beiden Seiten überzeugten die Torhüter – Marvin Kern (Union) und Fabio Pfeiffer (SG Riedöschingen) – mit starken Paraden und umsichtigem Spiel. Mario Ketterer lobte sein Team, „weil wir personell auf der letzten Rille daherkamen. Jeder hat sich reingehängt.“

Beide Teams lieferten ein gutes Bezirksliga-Spiel ab. Es ging für beide Mannschaften um sehr viel. Bis zum Ende war das Duell hart umkämpft, doch jederzeit blieb es fair.

In der 84. Minute fiel der Treffer des Tages für Union durch Markus Ringwald. Dominik Wölfle hatte eine Ecke auf den zweiten Pfosten der SG Riedöschinger gezogen. Ringwald köpfte zum entscheidenden 1:0 ein. Die SG Union brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Statistik

SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach: Kem - Kaltenbach (68. Winterhalter), Ringwald, Jo.Schneider (90.+3 Kienzler), Dold (17. Vi. Schneider, 78. Sandner), Storz, Fehrenbach, Wölfle, Slausmann, Mag. Hattich, Nock (61. Mar. Hettich).

SG Riedöschingen/Hondingen: Pfeiffer- Pfeifer, Fluk, To. Zolg, Schaver, Pa, Zeller, Kaysan (73. Meilhammar), ScharRe (4ELMüllEk), Do. Zeller, Meister, Pampana Cichi.

Tor: 1:0 Markus Ringwald (84.).

Schiedsrichter: Silas Haselberger (FC Brigachtal).

Zuschauer: 250.