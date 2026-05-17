Bezirksliga Topspiel: Viel Lob von Coach Mario Ketterer nach dem Befreiungsschlag von Union

Die Schwarzwälder setzen sich mit einem – für den Bezirksliga-Klassenerhalt wichtigen – 1:0 daheim gegen die SG Riedöschingen durch. Markus Ringwald erzielt Treffer des Tages.
Bezirksliga: SG Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach - SG Riedöschingen/Hondingen 1:0 (0:0). Durchatmen bei den Unionern – aber nun noch größeres Zittern bei den Gästen. Im Abstiegskampf der Bezirksliga geht es jede Woche hin und her. „Darum war es ein brutal wichtiger Sieg für uns“, freute sich Union-Coach Mario Ketterer, der mit seiner Mannschaft nach dem Heimdreier auf den zehnten Platz vorgerückt ist.