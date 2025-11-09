Bezirksliga Topspiel: Brigachtäler demonstrieren brutale Effektivität und jubeln

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewinnt beim VfB Villingen mit 3:2. Gastgeber werden für eine große Aufholjagd nicht mehr belohnt. Der FCB mischt im Rennen um Platz zwei mit.
VfB Villingen - FC Brigachtal 2:3 (0:2). Der Siegeszug des Aufsteigers hielt auch im Friedengrund an. Mit einer taktisch disziplinierten Leistung hat sich der FC Brigachtal den neunten Saisonsieg gesichert und mischt somit vorerst weiter im Rennen um den zweiten Platz mit. Dem VfB reichte eine Aufholjagd nicht mehr, um den 0:3-Rückstand in der zweiten Hälfte vielleicht noch aufzuholen.