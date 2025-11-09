Bezirksliga Topspiel: Brigachtäler demonstrieren brutale Effektivität und jubeln

Der Bezirksliga-Aufsteiger gewinnt beim VfB Villingen mit 3:2. Gastgeber werden für eine große Aufholjagd nicht mehr belohnt. Der FCB mischt im Rennen um Platz zwei mit.

VfB Villingen - FC Brigachtal 2:3 (0:2). Der Siegeszug des Aufsteigers hielt auch im Friedengrund an. Mit einer taktisch disziplinierten Leistung hat sich der FC Brigachtal den neunten Saisonsieg gesichert und mischt somit vorerst weiter im Rennen um den zweiten Platz mit. Dem VfB reichte eine Aufholjagd nicht mehr, um den 0:3-Rückstand in der zweiten Hälfte vielleicht noch aufzuholen.

Auf beiden Seiten fehlten mit Spielertrainer Adem Sari (gesperrt) und Marc Albrecht (verletzt) wichtige Spieler.

Die erste Halbzeit

Nach beiderseitigem Abstasten sorgte eine Standardsituation für den ersten Treffer. Leon Ratzer nickte eine Ecken-Hereingabe von Timo Eisele am zweiten Pfosten zum 0:1 ein (22.). Kurz vor der Pause erhöhte Dennis Kleiser auf 0:2 - nach einer Spielverlagerung auf Sascha Mager zog dieser ein Tempodribbling auf und schloss das Zuspiel trocken ab (41.).

Der zweite Durchgang

Den Brigachtälern gelang in der 46.Minute das 3:0. Tim Bruggraf vollendete einen Einwurf über Ratzer und Kleiser in der Spitze gekonnt, als er auf VfB-Schlussmann Tian Garcia zumarschierte und eiskalt einschob.

Marco Cristilli (51.) erzielte für Villingen das 1:3. Der Gastgeber war nun spielerisch besser in der Partie – der eingewechselte Sercan Horvath markierte den 2:3-Anschluss (71.). Die Partie war somit für die letzten 20 Minuten absolut wieder offen. Und das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Villingen vergab mehrfach das 3:3 – die Brigachtäler verpassten immer wieder einen Angriffsversuch mit dem vierten Treffer zur vorzeitigen Entscheidung abzuschließen, schaukelten den knappen Vorsprung jedoch nach Hause.

Die Trainerstimmen

VfB-Coach Adem Sari sah „eine unverdiente Niederlage. Wir waren fußballerisch besser. Brigachtal hat eher nur verteidigt. Ein Punkt war in jedem Fall drin. Wir haben aus dem Spiel heraus gar nicht viel zugelassen und waren dominanter. Leider hat der letzte Pass gefehlt und deswegen lagen wir unnötig 0:2 im Rückstand. Nach der Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen und positiv war, dass trotz dem 0:3 keiner aufgegeben hat. Wir haben einen klaren Elfmeter nicht bekommen und ein Tor offenbar wegen Abseits wurde zurückgenommen.“

FCB-Spielertrainer Daniel Wehrle war erleichert über den Dreier „weil es beim VfB nie einfach ist zu gewinnen. Ich kenne ja viele Spieler mit denen ich früher beim FC 08 Villingen zusammengespielt habe. Wir wussten, dass wir kompakt verteidigen und gut gegen den Ball arbeiten müssen. Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft. In den Zweikämpfen ist es uns in vielen Phasen gelungen, den Villingern den Raum zu nehmen. Am Ende war es aus meiner Sicht ein nicht unverdienter Sieg für uns, weil wir sehr viele gute Ballbesitzphasen hatten.“

Die Statistik

VfB Villingen: Garcia - Pompa, Grottke, Cristilli, Fu. Sari, Bulut, Süzer, Ali Sari, Ha. Gümüscay, Mi. Gümüscay, Störk.

FC Brigachtal: Pfaff - Heim, Da. Wehrle, Ratzer, Kleiser, Mager, Steiner, To. Wehrle, Weets, Burggraf, Eisele.

Tore: 0:1 Ratzer (22.), 0:2 Kleiser (41.), 0:3 Burggraf (46.), 1:3 Christilli (51.), 2:3 Horvath (71.).

Schiedsrichter: Andreas Hilpert (Tennenbronn).

Zuschauer: 250.

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot: VfB (90.+3).