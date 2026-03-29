Bezirksliga: SV Dotternhausen in Torlaune

SV Dotternhausen – SV Bubsheim 6:1 (1:1). Trotz einer leichten Schneedecke auf dem Kunstrasenplatz in Dotternhausen am Sonntagmorgen konnte die Begegnung zwischen dem SVD und den Gästen aus Bubsheim planmäßig um 15 Uhr angepfiffen werden. Die Hausherren taten sich zunächst jedoch schwer, in die Partie zu finden, und mussten vor allem bei den immer wieder lang geschlagenen Bällen der Gäste wachsam sein.

Dotternhausen vergibt Chancen – Bubsheim geht in Führung So gehörte die erste gute Möglichkeit auch dem SV Bubsheim. Daniel Geisel setzte sich auf der rechten Seite stark durch, wurde im letzten Augenblick jedoch noch entscheidend abgedrängt. Auf der Gegenseite bot sich dem SVD wenig später die große Chance zur Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell um, doch Topstürmer Anes Kljajic brachte den Ball aus rund sechs Metern nicht im Tor der Gäste unter. Nur eine Minute später lag die Führung erneut in der Luft. Yannick Pohl tauchte frei vor Gästekeeper Matthias Moser auf, entschied sich jedoch gegen den Abschluss und legte stattdessen quer. Moser war zur Stelle und fing den Ball sicher ab. Diese vergebenen Möglichkeiten sollten sich zunächst rächen: Wenig später bekam die SVD-Defensive einen langen Ball nicht entscheidend geklärt, Daniel Geisel reagierte im Strafraum am schnellsten und traf mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zur umjubelten Führung für Bubsheim.

Gäste legen sich den Ball selbst ins Netz: 1:1

Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später gelang dem SVD der Ausgleich. Nach einem Querpass von Anes Kljajic landete der Ball vor den Füßen von Emre Karadak, von wo aus er den Weg ins eigene Tor fand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen. Bubsheim agierte auf Augenhöhe und hätte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erneut in Führung gehen können. Doch den Abschluss des eingewechselten Andreas Messmer parierte SVD-Keeper Nicolas Effinger glänzend.

Dotternhausens starke Viertelstunde entscheidet Partie

Nach rund einer Stunde kippte die Begegnung dann zugunsten der Hausherren. Bei den Gästen schwanden zunehmend die Kräfte, während der SVD immer dominanter wurde. Connor Hertrich brachte Dotternhausen in der 61. Minute erstmals an diesem Nachmittag in Führung, als er nach einem Steckpass frei vor Matthias Moser auftauchte und sicher vollendete.

In der Schlussphase brachen die Gäste dann ein. Zwischen der 67. und 74. Minute zeigte sich die Bubsheimer Abwehr völlig unsortiert und musste weitere Treffer durch Yannick Pohl, Mark Wissmann und erneut Anes Kljajic hinnehmen. Den Schlusspunkt setzte schließlich wiederum Kljajic, der elf Minuten vor dem Ende zum 6:1-Endstand traf.

Geduld zahlt sich aus

Dotternhausens Innenverteidiger Marius Oberle erklärte nach der Partie, dass in der Halbzeit gar keine großen Korrekturen nötig gewesen seien. „Wir wollten eigentlich gar nicht so viel ändern“, sagte Oberle. Das Gegentor sei „ein gut gespielter langer Ball“ der Gäste gewesen, bei dem Bubsheim seine Qualitäten gezeigt habe. Entscheidend war es, am eigenen Spiel festzuhalten: „Wir haben gesagt, wir müssen weiter unser Spiel aufziehen. Die werden dann auch irgendwann müde, unsere Räume gehen auf.“

Tatsächlich zahlte sich diese Geduld nach dem Seitenwechsel aus. „In der ersten Halbzeit waren ein, zwei knappe Abseitssituationen noch gegen uns. In der zweiten Halbzeit kommen wir zweimal durch und nach den drei Toren war der Gegner ein bisschen gebrochen“, sagte Oberle.

„Nach dem 2:1 waren die Köpfe unten“

Weniger zufrieden war naturgemäß die Stimmung im Lager der Gäste. Dort überwog nach ordentlicher Leistung über weite Strecken vor allem die Enttäuschung über den Einbruch in der Schlussphase. „Ich finde, wir waren eigentlich ganz gut im Spiel drin und haben es auch ganz gut gemacht“, sagte SVB-Kapitän Otto Waal nach der Partie und ergänzte: „Nach dem 2:1 waren die Köpfe halt unten. Und gegen so eine gute Mannschaft – wenn du da nicht gleich wieder da bist, kassierst du halt weitere Tore.“

SV Dotternhausen: Effinger – Scherer (53. Mauz), Glöckler (80. Rico Strobel), Wissmann (74. Schimak), Julian Oberle, Kljajic, Capol, Marius Oberle, Meile (80. Wager), Hertrich (80. Schnekenburger), Luis Strobel.

SV Bubsheim: Moser – Ratke (88. Leon Moser), Waal, Stroh (85. Huber), Karadag (53. Marvin Moser), Lehrmayer (67. Grimm), Martin Geisel, Daniel Geisler, Mattes (46. Messmer), Rubner, Ruks.

Tore: 0:1 Daniel Geisel (28.), 1:1 Karadag (32./Eigentor), 2:1 Hertrich (61.), 3:1 Capol (67.), 4:1 Wissmann (73.), 5:1, 6:1 Kljajic (74./79.)