Bezirksliga: SV Dotternhausen in Torlaune

Der Tabellendritte der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern fertig den SV Bubsheim nach 0:1-Rückstand mit 6:1 ab und demonstriert dabei seine Offensivstärke.
SV Dotternhausen – SV Bubsheim 6:1 (1:1). Trotz einer leichten Schneedecke auf dem Kunstrasenplatz in Dotternhausen am Sonntagmorgen konnte die Begegnung zwischen dem SVD und den Gästen aus Bubsheim planmäßig um 15 Uhr angepfiffen werden. Die Hausherren taten sich zunächst jedoch schwer, in die Partie zu finden, und mussten vor allem bei den immer wieder lang geschlagenen Bällen der Gäste wachsam sein.