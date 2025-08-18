Bezirksliga Südbaden: Altes Trauma abgehakt, frische Kräfte – Tennenbronn will die Spitze stürmen

Vizemeister FV Tennenbronn startet nach der kurzen Sommerpause wieder durch. Trainer von Au warnt vor überzogenen Erwartungen.
Bezirksliga: Vizemeister FV Tennenbronn startet nach der kurzen Sommerpause wegen der Aufstiegsspiele wieder durch. Trainer Sebastian von Au und der spielende Co-Trainer Stefan Schanz warnen in ihrer sechsten Saison vor überzogenen Erwartungen. „Natürlich sehen uns alle Konkurrenten als Meisterschaftskandidat, weil wir Zweiter wurden und den Landesliga-Aufstieg knapp verpasst haben“, sagt von Au. „Ich sehe das anders: Sieben, acht Teams können wirklich vorne mitspielen.“