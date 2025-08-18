Bezirksliga Südbaden: Altes Trauma abgehakt, frische Kräfte – Tennenbronn will die Spitze stürmen

Vizemeister FV Tennenbronn startet nach der kurzen Sommerpause wieder durch. Trainer von Au warnt vor überzogenen Erwartungen.

Bezirksliga: Vizemeister FV Tennenbronn startet nach der kurzen Sommerpause wegen der Aufstiegsspiele wieder durch. Trainer Sebastian von Au und der spielende Co-Trainer Stefan Schanz warnen in ihrer sechsten Saison vor überzogenen Erwartungen. „Natürlich sehen uns alle Konkurrenten als Meisterschaftskandidat, weil wir Zweiter wurden und den Landesliga-Aufstieg knapp verpasst haben“, sagt von Au. „Ich sehe das anders: Sieben, acht Teams können wirklich vorne mitspielen.“

Das Saisonziel ist klar

Auf die Frage nach den Topteams antwortet der erfahrene Coach, Sohn des Ex-Zweitligaprofis Bernd von Au: „Wir peilen die Top 5 an – zusammen mit Furtwangen, Gutmadingen, Marbach und Löffingen. Donaueschingen ist nicht zu unterschätzen, Geisingen ist ein Geheimfavorit, Villingen könnte überraschen. Es bleibt spannend, wer am Ende im Abstiegskampf steckt – wir wollen damit nichts zu tun haben.“

Er erinnert sich noch an 2023, als der FVT erst auf den letzten Drücker Platz 10 und den Klassenerhalt sicherte. Inzwischen ist die Mannschaft gereift und homogen. Tennenbronn ist in allen Mannschaftsteilen stark besetzt und fast ausschließlich mit Eigengewächsen ausgestattet, viele sind im U23-Alter.

„Unser Vorteil ist, dass wir keinen Umbruch hatten. Wir sind also eingespielt und wissen, was wir können. Wir wissen weiter, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen.“

Verbessern wollen sie vor allem die Abwehr: „43 Gegentore waren die zweitbeste Bilanz, doch wir wollen weniger kassieren.“ Die Stärke liegt in der Offensive: „Wir treffen in jedem Spiel. Entscheidend ist Konstanz. Eine kleine Siegesserie kann in der Tabelle schnell viel bewegen.“

Von Beginn an alles geben

Der Traum von der Landesliga-Rückkehr lebt weiter. Leistungsträger wie Maurice Dresel, Justin Stoll, Yannick Richter oder Marlon Schweizer wecken regelmäßig höherklassiges Interesse. Die Besonderheit des FVT: Vereinsbindung von der Jugend an. Manuel Hilser (34) und Torjäger Stefan Schanz (37) – mit über 300 Pflichtspieltoren – liefern Erfahrung und Torhunger.

Zum Auftakt am 24. August treffen die Tennenbronner auf Aufsteiger Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach. „Wir starten hart: Danach folgen Löffingen, die DJK, Marbach und Bonndorf. Das sind alles keine leichte Spiele – wir müssen von Beginn an voll fokussiert sein“, betont von Au.