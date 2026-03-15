Bezirksliga Stimmen: Baiersbronns Trainer hadert – „Wieder so ein dummes Gegentor“

Für den neuen Coach der SF Gechingen war das Spiel ein guter Einstand. Dabei hatten die beiden Trainer etwas unterschiedliche Meinungen zum Spiel.
Ein Spitzenspiel mit wegweisendem Charakter sahen die Zuschauer im Murgtal. Der Tabellenführer Gechingen behauptete sich gegen den Verfolger vom SV Baiersbronn mit einem 4:2-Sieg. Die beiden Trainer sahen das Spiel dabei etwas unterschiedlich. Während der eine eine Punkteteilung gerecht empfunden hätte, sah der andere seine Mannschaft als verdienten Sieger.