Bezirksliga Stimmen: Baiersbronns Trainer hadert – „Wieder so ein dummes Gegentor“

Für den neuen Coach der SF Gechingen war das Spiel ein guter Einstand. Dabei hatten die beiden Trainer etwas unterschiedliche Meinungen zum Spiel.

Ein Spitzenspiel mit wegweisendem Charakter sahen die Zuschauer im Murgtal. Der Tabellenführer Gechingen behauptete sich gegen den Verfolger vom SV Baiersbronn mit einem 4:2-Sieg. Die beiden Trainer sahen das Spiel dabei etwas unterschiedlich. Während der eine eine Punkteteilung gerecht empfunden hätte, sah der andere seine Mannschaft als verdienten Sieger.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Gleich zwei Keeper fliegen vom Platz Zum Start aus der Winterpause nimmt die Bezirksliga Fahrt auf. Während Sulz und Gechingen ihre Hausaufgaben machten, verspricht der Tabellenkeller neue Spannung. Baiersbronns Spielertrainer Kevin Braum räumte direkt ein, dass es eine „hitzige und teilweise vogelwilde Partie“ war. „Ich denke, über das ganze Spiel gesehen, wäre eine Punkteteilung verdient gewesen. Wir gleichen zweimal aus und waren drauf und dran, in Führung zu gehen. Dann kassieren wir wieder so ein dummes Gegentor und liegen erneut in Rückstand.“

Bessere Chancen

Sein Gegenüber Jens Kusterer, der im Winter die Gechinger übernommen hatte und für den es das erste Pflichtspiel war, hatte bereits vorher mit einem ordentlichen Prüfstein für seine Mannschaft gerechnet. „Wir haben vor dem Spiel gewusst, dass uns die Baiersbronner hier nichts schenken werden, da sie bei einem Sieg den Abstand auf uns auf einen Punkt hätten verkürzen können. Ich glaube, unterm Strich war unser Sieg verdient, da wir in Summe die besseren Chancen hatten.“