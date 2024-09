1 Voller Fokus auf den Ball: Den Gastgebern in grün gelang dies in Summe besser. Foto: BERND MUELLER

Die neue Bezirksliga Zollern/Schwarzwald ging am Wochenende in den 5. Spieltag. Mit der SGM Bösingen II/Beffendorf und der TSV Benzingen trafen zwei Mannschaften mit gegensätzlichen Formkurven aufeinander. Während die SGM den vierten Sieg in Folge einfuhr, setzte es für den TSV die vierte Pleite in Folge. Das Samstagspiel war die Premiere der beiden Vereine in einem Pflichtspiel.